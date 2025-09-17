Trumpas atvyko į Jungtinę Karalystę

Tarp tų, kurie antradienio vakarą sveikino JAV prezidentą, kai jis Londono Stanstedo oro uoste išlipo iš lėktuvo „Air Force One“, buvo ir Užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper.
Jį išlipantį iš lėktuvo pasitiko Karališkųjų karinių oro pajėgų (RAF) Karaliaus vėliavos eskadrilės karių garbės sargyba.
Planuojama, kad D. Trumpas ir jo žmona Melania šiąnakt turėtų apsistoti Vilfyldo namuose – oficialioje JAV ambasadoriaus rezidencijoje Regento parke.
Trečiadienį jis apsilankys Vindzoro pilyje, kur jo laukia iškilmingas sutikimas ir prabangus valstybinis banketas.
Prezidento darbotvarkėje jokių viešų renginių nenumatyta, be to, prognozuojama, kad jam esant šalyje gali vykti tūkstantiniai protestai prieš jo dviejų dienų viešnagę.
Tačiau, laukiant derybų su ministru pirmininku Keiru Starmeriu, kurias planuojama surengti ketvirtadienį jo užmiesčio rezidencijoje Čekerse, jis užsiminė apie galimą muitų lengvatą iš JK eksportuojamam plienui.
Antradienį iki nusileisdamas Londone kalbėdamas su žurnalistais D. Trumpas sakė: „Kaip žinote, Karolis, kuris dabar yra karalius, yra mano draugas. Tai pirmas toks atvejis, kai kas nors buvo pagerbiamas du kartus. Taigi, tai didelė garbė.“
Jis pridūrė: „Aš taip pat esu ten prekybos klausimais. Jie nori išsiaiškinti, ar gali šiek tiek pakoreguoti prekybos susitarimą. Sudarėme susitarimą, jis yra puikus ir aš noriu jiems padėti“.
Naujausi komentarai