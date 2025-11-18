 Trumpas griežtesnėms sankcijoms Rusijai pritartų su viena sąlyga

Trumpas griežtesnėms sankcijoms Rusijai pritartų su viena sąlyga

2025-11-18 10:24
Jūras Barauskas (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra pasirengęs pasirašyti įstatymą, numatantį sankcijas Rusijai, jei dokumente bus numatyta, kad galutinė teisė priimti sprendimus dėl bet kokių tokio pobūdžio priemonių priklauso jam.

Trumpas griežtesnėms sankcijoms Rusijai pritartų su viena sąlyga
Trumpas griežtesnėms sankcijoms Rusijai pritartų su viena sąlyga / Scanpix nuotr.

Anot naujienų agentūros „Ukrinform“, apie tai agentūrai „Reuters“ pranešė vienas vyresnysis Baltųjų rūmų pareigūnas.

„Baltiesiems rūmams ir prezidentui visada buvo svarbu, kad sankcijų pakete būtų numatyta išimtis, užtikrinanti, kad prezidentas turėtų galutinę sprendimų priėmimo teisę sankcijų klausimais. Taigi, jei tokia išlyga bus įtraukta, manau, prezidentas sutiks pasirašyti šį įstatymą“, – sakė pareigūnas.

Reikia paminėti, kad kalbama apie įstatymo projektą, kurį parengė senatorius Lindsey Grahamas ir JAV Atstovų Rūmų narys Brianas Fitzpatrickas, abudu – respublikonai, kuriame numatomos sankcijos šalims, kurios prekiauja su Rusija, įskaitant jos naftą ir dujas perkančias šalis. Senato ir Atstovų Rūmų vadovai balsavimą dėl šio įstatymo projekto atidėjo, mat D. Trumpui užkliuvo jo turinys.

„Jis jį pasirašys. Jis leido tai suprasti vakar vakare“, – sakė Baltųjų rūmų pareigūnas, turėdamas omenyje prezidento komentarus, kuriais jis pritarė šiai teisėkūros iniciatyvai.

Jis pridūrė, kad Baltieji rūmai tęsia derybas su Maskva dėl Rusijos karo su Ukraina užbaigimo.

„Mes tikrai vis dar dirbame su šiuo klausimu. Tiesiog jis nebuvo naujienų centre, nes turime labai daug kitų reikalų“, – paaiškino pareigūnas.

Kaip pranešė „Ukrinform“, pirmiau D. Trumpas pareiškė, kad JAV Kongreso įstatymų leidėjai respublikonai toliau dirba prie įstatymo projektų, kurie leistų taikyti griežtas sankcijas bet kuriai šaliai, kuri palaiko verslo ryšius su Rusija.

Šiame straipsnyje:
JAV sankcijos Rusijai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų