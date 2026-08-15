Trumpas: Hormuzo sąsiauris netrukus bus paskelbtas JAV teritorija

D. Trumpas ne kartą teigė, kad šis svarbus vandens kelias, kurį Teheranas faktiškai uždarė prasidėjus karui Artimuosiuose Rytuose, yra kontroliuojamas JAV. Iranas tai neigia.
„Kai baigsime nugalėti Iraną, kuris patiria labai skaudų pralaimėjimą, gana greitai paskelbsiu Hormuzo sąsiaurį Jungtinių Valstijų teritorija“, – krizendamas sakė D. Trumpas per politinį mitingą Niujorko valstijos policijos akademijoje.
„Tai tiesa“, – pridūrė jis.
Vėliau neįvardytas Baltųjų rūmų pareigūnas patikslino, kad D. Trumpas juokavo, pranešė leidinys „The Wall Street Journal“.
Irano užsienio reikalų viceministras Kazemas Gharibabadi (Kazemas Garibabadis) šeštadienį socialiniame tinkle „X“ atkirto, kad „Hormuzo sąsiauris buvo Irano, yra Irano ir liks Irano“.
„Šis sąsiauris bus uždaromas ir atidaromas tik Irano nurodymu“, – pridūrė jis.
Vasario 28 dieną D. Trumpas kartu su Izraeliu pradėjo karą prieš Iraną, o Teheranas atsakė įvesdamas didžiosios dalies Hormuzo sąsiaurio, kuris yra gyvybiškai svarbus energijos ir prekių gabenimui, de facto kontrolę.
Jungtinės Valstijos ir Iranas toliau yra aklavietėje dėl šio sąsiaurio: Iranas draudžia prieigą daugumai civilinių laivų, o JAV karinis laivynas blokuoja Irano uostus, bandydamas sužlugdyti jo ekonomiką.
„Mes vykdome blokadą. Jokie laivai nepraeis, nebent mes to norėsime“, – pareiškė D. Trumpas džiūgaujančiai rėmėjų ir policijos miniai.
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