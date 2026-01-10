Trumpas: Iranas nori laisvės, JAV pasirengusios padėti

„Iranas nori laisvės, galbūt kaip niekada anksčiau. JAV yra pasirengusios padėti!!!“ – savo platformoje „Truth Social“ šeštadienį pakartojo JAV prezidentas.
Kaip rašė ELTA, Irane jau beveik dvi savaites tęsiasi milžiniški protestai, kuriuos sukėlė prastėjanti ekonominė padėtis šalyje, bet dabar žmonės reikalauja teokratinio valdymo pabaigos. Didelės demonstracijos kilo visoje šalyje, nuo Teherano iki Tebrizo. Protestuotojai skanduoja „mirtis diktatoriui“, o gatvėse pasirodė iki 1979 m. Irano revoliucijos naudoti simboliai.
JAV yra pasirengusios padėti!!!
Aukščiausiasis Irano lyderis ajatola Ali Khamenei smerkia protestus ir aiškina, esą juos rengia užsienio palaikomi „neramumų kėlėjai“.
Irano revoliucinė gvardija šeštadienį perspėjo žmones neperžengti „raudonos linijos“, padėtį vadino nepriimtina ir žadėjo ginti Islamo Respubliką.
JAV prezidentas penktadienį perspėjo Irano valdžią nesmurtauti prieš protestuotojus.
„Geriau nepradėkite šaudyti, nes tada ir mes šaudysime“, – pareiškė D. Trumpas.
Valdžia visoje šalyje nuo ketvirtadienio blokuoja prieigą prie interneto, dėl to nerimaujama, kad bus imtasi griežtų represijų. Taip pat negalimi tarptautiniai skambučiai telefonu.
Žmogaus teisių organizacijos teigia, kad dešimtys žmonių buvo nužudyti, o apie 2 tūkst. suimti.
