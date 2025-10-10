Trumpas įspėjo Ispaniją: galbūt reikėtų išmesti juos iš NATO

„Turėjome vieną atsilikėlį, tai buvo Ispanija“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete.
„Jie neturi jokio pasiteisinimo to nedaryti, bet nieko tokio. Tiesą pasakius, galbūt reikėtų juos išmesti iš NATO“, – teigė jis.
Birželį 32 valstybes vienijanti NATO susitarė per ateinantį dešimtmetį smarkiai padidinti išlaidas gynybai. Jaučiamas spaudimas iš D. Trumpo, kuris grasino nubausti Madridą per prekybos sritį už pasipriešinimą naujam penkių procentų BVP tikslui.
Ispanijos ministras pirmininkas socialistas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) tvirtino, kad Madridui nebūtina pasiekti numatyto lygio. Ispanija santykinai buvo viena iš mažiausiai gynybai išleidžiančių NATO šalių.
JAV prezidentas, kuris ne kartą yra užsiminęs, kad Vašingtonas gali nesuteikti apsaugos Europos šalims, nenrinčioms skirti daugiau lėšų gynybai, prastūmė įsipareigojimą skirti penkis procentus BVP su saugumu susijusioms išlaidoms, ir tai buvo laikoma svarbiausiu žingsniu siekiant palaikyti jo ryšius su NATO.
Šį skaičių sudaro 3,5 proc. pagrindinėms gynybos išlaidoms ir 1,5 proc. įvairesnio pobūdžio sritims, pavyzdžiui, infrastruktūrai ir kibernetiniam saugumui.
Naujasis tikslas pakeičia buvusį aljanso karinių išlaidų tikslą – du procentus, pirmą kartą nustatytą 2014 metais.
Naujausi komentarai