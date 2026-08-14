Trumpas įveda naujus muitus dronams

Naujieji muitai, be to, skatins „didesnę vietinę“ dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių, teigiama Baltųjų rūmų pranešime.
100 proc. muitai, be kita ko, turėtų būti taikomi dronams, kurių kilimo svoris viršija 25 kg, taip pat skraidymo aparatams su integruotomis termovizorinėmis kameromis. Mažesniems dronams nustatytas 25 proc. tarifas.
Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 d. Jie labiausiai paveiks Kiniją: tyrimų duomenimis, 2006 m. įkurta Kinijos įmonė „DJI“ užima apie du trečdalius pasaulinės dronų rinkos.
Dronams ir jų komponentams iš Europos Sąjungos (ES), Japonijos, Lichtenšteino, Pietų Korėjos, Šveicarijos ir Taivano ateityje bus taikomas 15 proc. muitas. Importui iš Didžiosios Britanijos nustatytas 10 proc. tarifas.
Šis sprendimas priimtas po JAV prekybos sekretoriaus Howardo Lutnicko inicijuoto tyrimo. Sekretorius priėjo prie išvados, jog tam tikrų užsienio įmonių dronai ir jų dalys kelia pavojų saugumui, teigiama Baltųjų rūmų paskelbtame tekste. Kartu pažymima, kad vietinė JAV pramonė negamina pakankamai, kad patenkintų saugumo poreikius.
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