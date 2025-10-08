Trumpas: kalbėtis su Putinu sunkiau, nei derėtis dėl taikos Gazoje

D. Trumpas, kuris ne kartą tikino galintis pernakt užbaigti karą Ukrainoje, pakoregavo savo pradinį pasitikėjimą. Jis pareiškė, kad taikos susitarimas, kuriuo būtų užbaigtos kovos Gazos Ruože, yra „labai arti“, o tai yra apčiuopiamas pažangos ženklas viename sudėtingiausių pasaulio karų.
Tačiau D. Trumpas pripažino, kad derybos dėl galimybės išspręsti Rusijos prezidento pradėtą karą pasirodė esančios „galbūt sunkesnės“.
„Tai beprotiška. Maniau, kad tai bus vienas iš lengvesnių (karų – ELTA)“, – nurodė jis, taip iš esmės pareikšdamas, kad derybų su V. Putinu sudėtingumas pranoko diplomatines pastangas, reikalingas norint nutraukti kautynes Gazos Ruože.
Pasak „Kyiv Post“, šios pastabos atkreipia dėmesį į didelius sunkumus ieškant būdų nutraukti Kremliaus agresiją – tai yra iššūkis, kuris nepaklūsta D. Trumpo sandorių diplomatijai.