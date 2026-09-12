Trumpas: karas su Iranu greitai baigsis

Jis pabrėžė, kad Iranui negalima leisti turėti branduolinio ginklo ir pakartojo, kad karas prasidėjo, nes Iranas „po dviejų savaičių“ galėjo pasigaminti branduolinį ginklą.
„Jeigu jie jį būtų turėję, jie būtų susprogdinę Izraelį, būtų susprogdinę Artimuosius Rytus ir, mano nuomone, (...) būtų smogę kai kuriems Europos miestams ir ne tik miestams. Turbūt jie būtų smogę ir mums, dar prieš mums „užgesinant gaisrą“. Tačiau jie negali turėti branduolinio ginklo“, – aiškino D. Trumpas.
Anot JAV prezidento, karas greitai baigsis.
„Kai tai nutiks, naftos kainos ims kristi“, – sakė jis.
Be to, anot jo, šeštadienį Irano remiami husių sukilėliai paprašė JAV nesikišti.
Surengę staigią puolimo operaciją, husiai penktadienį užėmė tris strategines salas Raudonojoje jūroje ir dabar kontroliuoja visą Jemeno pakrantę prie šios jūros.
Saudo Arabija, didžiausia naftos eksportuotoja pasaulyje, rėmėsi Raudonosios jūros laivybos maršrutu nuo tada, kai Irano vykdoma Hormuzo sąsiaurio blokada sutrikdė prekybą ir naftos eksportą iš Persijos įlankos.
„Husiai mums paskambino ir jie nenori su mumis kariauti. Jie nenori, kad mes imtumėmės prieš juos veiksmų“, – pareiškė D. Trumpas.
Jis pridūrė, kad Artimuosiuose Rytuose „viskas susitvarkys puikiai ir sklandžiai“.
JAV prezidentas minėjo kalbėjęs „su savo draugu“ Saudo Arabijos sosto įpėdiniu Mohammedu bin Salmanu.
JAV leidinio „Axios“ teigimu, M. bin Salmanas ketvirtadienį du kartus skambino D. Trumpui prašydamas, kad JAV smogtų husiams, bet prezidentas šį prašymą atmetė.
Šią savaitę husiai taip pat surengė didelę dronų ir raketų ataką prieš Saudo Arabijos naftos pramonės objektus.
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