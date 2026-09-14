 Trumpas nebijo Kinijos šnipų: Jie šnipinėja mus – mes šnipinėjame juos

Trumpas nebijo Kinijos šnipų: Jie šnipinėja mus – mes šnipinėjame juos

2026-09-14 11:57
Rasa Strimaitytė (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sumenkino žiniasklaidos pranešimus apie spėjamas Kinijos sąsajas su mirtina Irano ataka prieš amerikiečių karius Jordanijoje, praneša agentūra „Reuters“.

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<span>Trumpas nebijo Kinijos šnipų: Jie šnipinėja mus – mes šnipinėjame juos</span>
Trumpas nebijo Kinijos šnipų: Jie šnipinėja mus – mes šnipinėjame juos / Scanpix nuotr.

„Jie šnipinėja mus – mes šnipinėjame juos taip pat“, – sakė D. Trumpas žurnalistams lėktuve „Air Force One“.

Leidinys „Wall Street Journal“, remdamasis nenurodytais JAV pareigūnais, prieš tai pranešė, kad prieš liepą surengtą ataką Iranas iš Kinijos įmonių gavo amerikiečių bazės Jordanijoje palydovines nuotraukas. Per šį smūgį žuvo trys JAV kariai.

„Jei sakoma, kad Kinija mus šnipinėja, aš atsakau: taip, tai tiesa, ir mes taip pat juos šnipinėjame“, – kalbėjo D. Trumpas. Paklaustas, ar  ketina kelti šį klausimą artėjančiame susitikime su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, D. Trumpas tiesiogiai neatsakė.

D. Trumpas rugsėjo 24 d. JAV turėtų susitiktu su J. Jinpingu. Tiesa, to Kinija kol kas oficialiai nepatvirtino.

D. Trumpas pakartojo, kad jo santykiai su Xi Jinpingu yra geri.

Šiame straipsnyje:
Kinija
JAV
šnipai
žvalgyba

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MOSAD clienas
Malacius tas Trampas. Pagaliau supranta kur laime pakasta.
1
0
Krasnov :)
Ar jis dar adekvatus tai suprasti?
1
-1
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