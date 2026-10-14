Trumpas: netrukus Grenlandijoje prasidės plataus masto naftos ir dujų ir žvalgymas

Vašingtonas pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos vadovais po to, kai D. Trumpas pagrasino jėga užimti šią strategiškai svarbią Danijai priklausančią Arkties salą.
Grenlandija yra trumpiausiame raketų skrydžio maršrute tarp Rusijos ir Jungtinių Valstijų, todėl ji strategiškai itin svarbi D. Trumpo planuojamai priešraketinės gynybos sistemai „Auksinis kupolas“.
Saloje taip pat yra dar neeksploatuojamų retųjų žemių elementų telkinių, o tirpstant poliariniams ledams ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams jos reikšmė gali dar labiau padidėti.
„Mūsų naujojoje ir gražiojoje Grenlandijoje rengiamasi pradėti plataus masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybą!“ – socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Remdamasis ekspertais, D. Trumpas teigė, kad lengvai išgaunamos naftos čia yra gerokai daugiau nei beveik bet kur kitur pasaulyje.
Jis nepateikė išsamesnės informacijos apie galimą JAV dalyvavimą šioje veikloje.
Rugpjūtį žiniasklaidos pranešimai apie vienos JAV naftos bendrovės parengiamuosius darbus atokiame Rytų Grenlandijos regione sukėlė vietos gyventojų ir salos valdžios susirūpinimą.
Tame pačiame įraše socialiniame tinkle „Truth Social“ D. Trumpas pareiškė, kad Grenlandijos geografinė padėtis yra neprilygstama JAV ir Europos saugumo požiūriu.
„Bet kokia būsima ataka prieš Jungtines Valstijas turės vykti per Grenlandiją, kur mūsų gynybos sistemos nuolat numušinės dronus, raketas ar bet kokius kitus ginklus, kurie dar net nėra sukurti“, – sakė D. Trumpas.
„Dėl jos geografinės padėties turime daugiau laiko reaguoti ir geresnes galimybes stebėti grėsmes nei bet kur kitur pasaulyje!“, – pridūrė jis.
Rugsėjį D. Trumpas pasirašė 10 puslapių saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos vadovais.
Pagal susitarimą JAV pastatys dvi karines bazes Grenlandijos pietuose ir rytuose.
Jos bus įkurtos Narsarsuake salos pietuose ir Mestersvige rytuose. Be to, JAV jau turi Pitufiko karinę bazę Grenlandijos šiaurėje.
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