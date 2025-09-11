Trumpas nužudytam aktyvistui skirs aukščiausią JAV civilinį apdovanojimą

„Man malonu pranešti, kad netrukus po mirties skirsiu Charlie Kirkui Prezidento laisvės medalį“, – per ceremoniją Pentagone, skirtoje pagerbti Rugsėjo 11-osios aukų atminimą, sakė D. Trumpas.
Ch. Kirkas, įtakingas konservatyviosios politikos atstovas, būdamas vos 31 metų, buvo nušautas trečiadienį renginyje Jutos slėnio universitete Jutos valstijoje.
JAV tyrėjai kol kas nepaskelbė galimo užpuoliko motyvo. Policija ir federaliniai agentai ketvirtadienį tęsia įtariamojo paiešką.
