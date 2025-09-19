Ar žodžio laisvei JAV kyla pavojus?

Baudžia komikus?
„MAGA gauja desperatiškai bando šį vaikį, kuris nužudė Ch. Kirką, pavaizduoti kaip ką nors kitą nei vieną iš savųjų ir (daro) viską, ką gali, kad iš to išpeštų politinių taškų“, – Donaldo Trumpo administracijos pykčio sulaukusioje laidoje sakė J. Kimmelas. Jis parodė vaizdo įrašą, kuriame D. Trumpas, atsakydamas į klausimą apie tai, kaip jį paveikė Ch. Kirko mirtis, pradėjo girtis nauja pokylių sale, kurią jis stato Baltuosiuose rūmuose, o studijos publika prapliupo juoku.
Sprendimą nutraukti J. Kimmelo laidą D. Trumpas sveikino – savo socialiniame tinkle rašė, kad tai „puiki žinia Amerikai“. Anksčiau dėl su D. Trumpu susijusių pasisakymų savo laidos kanale CBS neteko komikas Stephenas Colbertas. Tuo irgi džiaugėsi D. Trumpas, o S. Colbertas šią savaitę „Emmy“ apdovanojimuose atsiėmė statulėlę geriausios pokalbių laidos kategorijoje. „Kartais iš tikrųjų supranti, kaip stipriai kažką myli, tik tada, kai pajunti, kad gali tai prarasti“, – atsiimdamas apdovanojimą sakė jis.
Ar JAV praranda žodžio laisvę? Ar tai gali persiduoti į Lietuvą? Ir ar reikėjo šiandien Seime tylos minute pagerbti nužudytąjį aktyvistą Ch. Kirką?
Situacija nevienareikšmė
Publicistas Aidas Puklevičius sako, kad žiūrint formaliai, žodžio laisvės JAV nemažėja – ją užtikrina Konstitucijos pirmoji pataisa, be to, JAV Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad netgi Amerikos vėliavos sudeginimas yra žodžio laisvės išraiška ir už tai negalima bausti. Pasak publicisto, teoriškai į J. Kimmelo žodžio laisvę niekas nesikėsina – jis turi teisę reikštis socialiniuose tinkluose, sukurti savo kanalą „YouTube“ ir pan.
Tačiau yra ir tamsesnė pusė. „Neformaliąja prasme mes esame matę iš įvairių valstybių pavyzdžių, kad nebūtina visko kapoti kirviu – galima tyliai dusinti, kramtyti, atkasti, atkrimsti. Tuomet žmonėms tiesiog įsijungia savicenzūra. Tam tikrą savicenzūrą turime kiekvienas, ji kyla iš sveiko proto, kultūros, supratimo, ko nedera sakyti viešoje kompanijoje. Problema atsiranda tada, kai imame save cenzūruoti dėl baimės“, – svarsto A. Puklevičius.
Taigi situaciją jis vertina dvejopai: viena vertus, nenutiko nieko radikalaus, kas signalizuotų, jog JAV laidojama žodžio laisvė, kita vertus tai gali reikšti, kad į žodžio laisvę kėsinamasi labai subtiliai, taip, kad niekas nesuprastų.
Publicistą kiek stebina Seimo idėja pagerbti nužudytą Ch. Kirką tylos minute. A. Puklevičius sako, kad tai nieko blogo ir suprantama, nes buvo nužudytas jaunas šeimą turėjęs žmogus. Visgi jam keista, kad aukščiausias Lietuvos valdžios organas nusprendė pagerbti žmogų, kuris Lietuvai niekuo nenusipelnė.
Mato rizikų
Vilniaus universiteto Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro profesorius Deimantas Jastramskis sako, kad situacija, kai komikai baudžiami už savo pasisakymus, kelia nerimą. Juolab kad tai nėra vienetinis atvejis JAV. Profesorius primena, kad panašiai yra nutikę ir su leidiniu „The Washington Post“. Situaciją sunkina tai, kad Amerika – šalis, kurią daug kas laiko pavyzdžiu.
„Tai nėra vienetinis atvejis. Nerimą kelia tai, kad tokie dalykai vyksta skatinant politikams arba netgi su politikų paraginimais. Korporacijos, kurioms priklauso televizijos kanalai, tam tikrais ryšiais susiję su Amerikos Vyriausybės asmenimis, ir tai nežada nieko gero“, – sako D. Jastramskis.
Jis atkreipia dėmesį, kad panašūs dalykai vyksta ne vienoje šalyje, tarp jų – ir Europos.
„Politikų nurodymų žiniasklaidos atstovai netgi sėda į kalėjimą. Tai nėra labai didelio masto procesai, bet neliberaliosios demokratijos kryptis ryškėja. Tokios šalies kaip JAV pavyzdys daug kam reikšmingas. Kai kurie politikai gal ir nesąmoningai kopijuoja leksiką ir panašius dalykus“, – dėsto VU profesorius.
Jis primena, kad kai JAV vyko diskusija dėl finansavimo visuomeniniam radijui sumažinimo, buvo argumentuojama, kad radijas yra šališkas, ir atkreipia dėmesį, kad lygiai tokie pat argumentai girdėti Lietuvoje kalbant apie LRT. Tai rodo, sako D. Jastramskis, kad gali būti norima žiniasklaidą pakreipti tam tikra ideologine kryptimi.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
