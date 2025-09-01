Nužudyto Charlie Kirko našlė žada tęsti kovą

31 metų Ch. Kirką pražudė vienintelė kulka, kai jis trečiadienį kalbėjo miniai Jutos slėnio universitete Oremo mieste.
Ch. Kirkas buvo ryški JAV dešiniojo sparno žvaigždė su didžiule jaunų sekėjų armija, padėjusia Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) laimėti pernai lapkritį įvykusius rinkimus.
Erika Kirk penktadienį sakė gedinti dėl „tobulo tėvo ir tobulo vyro“ netekties.
„Piktadariai, atsakingi už mano vyro nužudymą, nė nenutuokia, ką padarė“, – sakė ji per tiesioginę vaizdo transliaciją.
„Judėjimas, kurį mano vyras sukūrė, nemirs (...). Atsisakau leisti tam įvykti“, – pridūrė ji.
Ch. Kirko nužudymas 48 valandas kaustė visos šalies dėmesį, o D. Trumpas įsakė vėliavas nuleisti iki pusės stiebo.
Jutos gubernatorius Spenceris Coxas (Spenseris Koksas) penktadienį po didelio masto paieškos įvardijo 22 metų Tylerį Robinsoną (Tailerį Robinsoną) įtariamuoju dėl Ch. Kirko nužudymo.
Pranešama, kad T. Robinsono tėvas, pamatęs pareigūnų paskelbtas įtariamojo nuotraukas, pranešė apie sūnų policijai.
JAV pareigūnai penktadienį sakė, kad ant dviejų nepanaudotų šovinių tūtelių, rastų po Ch. Kirko nužudymo, buvo užrašyti antifašistiniai šūkiai.
Ant vienos šovinių tūtelės buvo užrašyta „Ei, fašiste! Gaudyk!“, o ant kitos – „Bella ciao“ („Iki, gražuole“) – tai tikriausiai užuomina į Antrojo pasaulinio karo laikų itališką antifašistinę dainą, sakė S. Coxas.
Dėl savo griežtų pažiūrų rasės, lyties, šaunamųjų ginklų ir kitais opiais klausimais Ch. Kirkas buvo itin skaldanti figūra, nors net oponentai gyrė jo norą diskutuoti.
„Tikrai netikėta“
Penktadienį paaiškėjo detalių apie T. Robinsoną – jauną vyrą iš respublikonų šeimos Sent Džordže Jutoje. Šis miestas, esantis už keturių valandų kelio į pietus nuo Oremo, tvirtai remia konservatorius.
„Kas galėjo žinoti, kad šis nedidukas liesas vaikinas (...) galės įvykdyti tokį baisų veiksmą?“ – klausė buvusi kaimynė Heather McKnight (Heter Maknait).
Paskelbtose nuotraukose T. Robinsonas, kuris trečius metus stažavosi elektriku, pozuoja su ginklais ir apsirengęs Helovyno kostiumu, su kuriuo atrodo sėdintis ant D. Trumpo pečių.
„Visuomet maniau, kad jis vieną dieną taps verslininku ar kokiu generaliniu direktoriumi, o ne tai, ką dabar apie jį sužinau“, – sakė 22 metų Jaida Funk (Džaida Fank), lankiusi su juo tą pačią pradinę ir vidurinę.
„Tai tikrai netikėta“, – pridūrė ji.
Pareigūnams prireikė 33 valandų įtariamajam sulaikyti.
Miškelyje šalia universiteto pareigūnai greit surado galingą šautuvą, kaip manoma, panaudotą žmogžudystei, ir paskelbė jaunuolio su beisbolo kepuraite ir kasdieniais drabužiais nuotrauką.
Tačiau po to, kai buvo sulaikyti ir paleisti du su byla nesusiję žmonės, tyrimas, regis, įstrigo.
Ketvirtadienį vakare Oremo pareigūnai paskelbė daugiau detalių apie įtariamojo drabužius bei judėjimą po nužudymo ir paprašė visuomenės padėti jį identifikuoti.
Šeimos pagalba
Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Kashas Patelis (Kašas Patelis) pranešė, kad galiausiai ketvirtadienį 22 val. įtariamasis buvo sulaikytas.
S. Coxas paminėjo įtariamojo šeimos pagalbą.
„Rugsėjo 11-osios vakarą Tylerio Robinsono šeimos narys susisiekė su šeimos draugu, o šis (...) Vašingtono apygardos šerifo įstaigai pateikė informaciją, kad Robinsonas prisipažino jiems ar užsiminė, įvykdęs (nusikaltimą)", – sakė gubernatorius.
Jutoje už nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis, kuriuo įtariamas T. Robinsonas, skiriama mirties bausmė. D. Trumpas sakė, kad tokios bausmės norėtų šioje byloje.
Ch. Kirkas, kurį šalininkai vadina kankiniu, 2012 metais įkūrė organizaciją „Turning Point USA“, skirtą konservatyviems požiūriams tarp jaunimo skleisti, ir pats dažnai atstovaudavo jai televizijose.
Dviejų vaikų tėvas naudojosi savo auditorija „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“, kad sustiprintų paramą antiimigracinei politikai bei atvirai pasisakytų už ginklų laikymo politiką, krikščioniškas vertybes. Jis taip pat skelbdavo kruopščiai suredaguotus vaizdo įrašus iš savo pasirodymų debatų metu koledžų renginiuose.
