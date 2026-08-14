Trumpas paprašė JAV Aukščiausiojo Teismo patvirtinti Baltųjų rūmų pokylių salės projektą

Generalinis juriskonsultas Johnas Saueris šį prašymą skubos tvarka pateikė aukščiausiajam teismui, kuriame daugumą sudaro konservatoriai ir kurio sudėtyje yra trys prezidento Donaldo Trumpo paskirti teisėjai.
Praėjusiais metais D. Trumpas įsakė nugriauti senąjį Baltųjų rūmų rytinį fligelį, kad būtų galima įrengti didžiulę pokylių salę, tačiau šis projektas įstrigo žemesnės instancijos teismuose.
Praėjusią savaitę apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo nutartį, kuria buvo sustabdyti pokylių salės statybos darbai, tačiau savo sprendimo vykdymą atidėjo, kad administracija galėtų pateikti apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui.
JAV Kolumbijos apygardos apeliacinis teismas sutiko su žemesnės instancijos teismo nuomone, kad tokiam radikaliam Baltųjų rūmų pertvarkymui reikalingas aiškus Kongreso sutikimas.
Priėmus sprendimą, už kurį buvo atiduota dvigubai balsų nei prieš, D. Trumpas ėmė piktintis, pavadindamas jį „siaubingu, politiškai motyvuotu ir neteisėtu“, ir pareiškė, kad kreipsis į Aukščiausiąjį Teismą.
Prezidentas iš pradžių teigė, kad pokylių salę pastatyti būtina, kad joje būtų galima rengti iškilmingus vakarus ir valstybines vakarienes, tačiau vėliau ne kartą pabrėžė, kad joje bus įrengtas požeminis karinis bunkeris ir kitos saugumo priemonės.
Generalinis juriskonsultas, kreipdamasis į Aukščiausiąjį Teismą, taip pat pabrėžė su projektu susijusius saugumo aspektus.
„Ši byla susijusi su nepaprastu ir neteisėtu teismo įsakymu, kuriuo bus stabdoma šiuo metu vykstanti integruoto karinio komplekso, įskaitant visiškai saugią pokylių salę, statyba Baltųjų rūmų rytiniame fligelyje, o tai yra gyvybiškai svarbu nacionaliniam saugumui“, – sakė J. Saueris.
„Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas nėra nuomininkas, o vienintelis išrinktas vykdomosios valdžios vadovas, ir Kongresas jam suteikė įgaliojimus renovuoti ir apsaugoti Baltuosius rūmus bei jų teritoriją, taip pat užtikrinti jų saugumą, kaip buvo leidžiama daryti ir visiems kitiems prezidentams be išimties“, – pridūrė jis.
Šio projekto darbai prasidėjo praėjusiais metais, kai netikėtai buvo nugriautas Rytinis fligelis, kuriame anksčiau buvo įsikūrę pirmosios ponios biurai.
D. Trumpas tvirtino, kad šokių salė bus finansuojama privačiomis lėšomis, tačiau birželio mėnesį žiniasklaida pranešė, kad šiam projektui, kurio kaina gali siekti net 600 mln. dolerių, skiriama nemažai mokesčių mokėtojų lėšų.
Šokių salė yra tik vienas iš D. Trumpo projektų, kuriais jis siekia palikti savo pėdsaką Vašingtone iki savo antrosios kadencijos pabaigos 2029 m. sausio mėnesį. Tarp kitų jo idėjų yra Linkolno memorialo atspindžio baseino ir kitų parkų renovacija bei milžiniškos arkos statyba.
Keletas projektų taip pat buvo užginčyti teisme, tačiau pokylių salės projektas yra pirmasis, kuris pasiekė Aukščiausiąjį Teismą.
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