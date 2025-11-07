 Trumpas paragino ES gerbti Orbaną, pagirdamas jį už migracijos politiką

Trumpas paragino ES gerbti Orbaną, pagirdamas jį už migracijos politiką

2025-11-07 23:49
Jūras Barauskas (AFP)

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad Europos Sąjungos lyderiai turėtų rodyti daugiau pagarbos Vengrijos dešiniųjų pažiūrų ministrui pirmininkui Viktorui Orbánui, nušluosčiusiam jiems nosį migracijos klausimu.

Trumpas paragino ES gerbti Orbaną, pagirdamas jį už migracijos politiką
Trumpas paragino ES gerbti Orbaną, pagirdamas jį už migracijos politiką / EPA-ELTOS nuotr.

„Manau, jie turėtų labai gerbti Vengriją ir šį lyderį, nes jis buvo teisus imigracijos klausimu“, – Baltuosiuose rūmuose susitikęs su V. Orbánu žurnalistams sakė D. Trumpas.

D. Trumpas, kuris savo šalyje ėmėsi vykdyti plataus masto represijas prieš migrantus, eilinį kartą tvirtino, kad egzistuoja ryšys tarp migrantų ir nusikalstamumo, nors JAV statistiniai duomenys to nepatvirtina.

„Pažiūrėkite, kas nutiko Europai dėl tos imigracijos. Žmonės plūsta į Europą“, – sakė D. Trumpas.

„Nuvyksti į kai kurias iš šalių ir matai, kad dėl to, ką jos padarė, jų nepažinsi. O Vengriją pažinsi labai gerai“, –apie imigraciją į Europą kalbėdamas labiau rasiniais terminais pareiškė D. Trumpas.

V. Orbánas gynė savo priešinimąsi migracijai ir kritikavo finansines baudas, kurias Europos Sąjungos skyrė Vengrijai už tai, kad ji nepaklūsta bloko reikalavimams.

„Štai kokiame absurdiškame pasaulyje Europoje dabar gyvename“, – aiškino V. Orbánas.

„Mes esame vienintelė vyriausybė Europoje, kuri save laiko krikščioniška vyriausybe. Visos kitos vyriausybės Europoje iš esmės yra liberalios kairiųjų vyriausybės“, – sakė V. Orbánas.

 

 

Šiame straipsnyje:
Vengrija
Viktoras Orbanas
Donaldas Trumpas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų