Trumpas pasirašė įsaką dėl JAV laikomų Venesuelos naftos lėšų apsaugos

Baltieji rūmai prie įsako pridėtame informaciniame dokumente nurodė, kad penktadienį pasirašydamas šį įsaką šalies vadovas, kuris aiškiai įvardijo prieigą prie didžiulių Venesuelos naftos atsargų kaip pagrindinį tikslą nušalinant N. Maduro, veikė norėdamas „įgyvendinti JAV užsienio politikos tikslus“.
Praėjusią savaitę JAV pajėgos įvykdė operaciją, kurios metu sučiupo Venesuelos prezidentą N. Maduro ir nugabeno jį į Niujorką teisti dėl narkotikų kontrabandos ir kitų kaltinimų.
Po N. Maduro nuvertimo jo viceprezidentė Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) buvo prisaikdinta laikinąja prezidente. D. Trumpas išreiškė paramą jai, sakydamas, kad leis jai valdyti tol, kol ji suteiks amerikiečiams prieigą prie Venesuelos naftos.
Penktadienį D. Trumpas surengė derybas su naftos bendrovių vadovais, spausdamas juos investuoti į didžiulius Venesuelos naftos rezervus.
Minimu D. Trumpo įsaku skelbiama nacionalinė nepaprastoji padėtis „siekiant apsaugoti pajamas iš Venesuelos naftos, laikomas JAV iždo sąskaitose, nuo arešto ar teisminių procesų“, teigiama Baltųjų rūmų informaciniame pranešime.
Faktiškai šioms pajamoms suteikiama speciali apsauga, kad jų negalėtų konfiskuoti teismai ar kreditoriai. Šis veiksmas skelbiamas būtinu JAV nacionaliniam saugumui ir užsienio politikai.
„Prezidentas Trumpas užkerta kelią Venesuelos naftos pajamų konfiskavimui, kuris galėtų pakenkti itin svarbioms JAV pastangoms užtikrinti ekonominį ir politinį stabilumą Venesueloje“, – nurodoma pranešime.
Venesuela, kuriai Vašingtonas nuo 2019 metų taiko sankcijas, disponuoja maždaug penktadaliu pasaulio naftos atsargų ir kažkada buvo svarbi neperdirbtos naftos tiekėja Jungtinėms Valstijoms.
Tačiau, anot Naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OPEC), 2024 metais Venesuela išgavo tik apie vieną procentą visame pasaulyje išgautos naftos. Tam įtakos turėjo nepakankamos investicijos, sankcijos ir embargai.
D. Trumpas didžiules Venesuelos naftos atsargas laiko netikėta sėkme kovojant už tolesnį degalų kainų mažinimą Jungtinėse Valstijose.
