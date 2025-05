Trumpas pasirašė įstatymą, draudžiantį „keršto pornografiją“

„Išėmimo įstatymu“ („Take It Down Act“), kuris buvo priimtas su didžiule abiejų partijų parama, kriminalizuojamas intymių vaizdų skelbimas be sutikimo, taip pat įpareigojama juos pašalinti iš interneto platformų.

„Atsiradus dirbtinio intelekto generuojamiems atvaizdams, nesuskaičiuojama daugybė moterų buvo persekiojamos sintetinės vaizdakaitos (deepfake) ir kitais intymiais atvaizdais, platinamais prieš jų valią“, – sakė D. Trumpas per pasirašymo ceremoniją Baltųjų rūmų sode.

„Ir šiandien mes tai paversime visiškai neteisėtu dalyku“, – sakė prezidentas.

„Visiems, kurie tyčia platina atvirus vaizdus be subjekto sutikimo, gresia iki trejų metų kalėjimo“, – tvirtino jis.

Tinklalapiams, kurie nepašalins vaizdų per 48 valandas, bus taikoma civilinė atsakomybė, sakė D. Trumpas.

Pirmoji ponia Melania Trump kovo pradžioje pritarė šiam įstatymo projektui ir taip pat dalyvavo pasirašymo ceremonijoje. Tai retai pasitaikantis jos viešas pasirodymas Baltuosiuose rūmuose.

Nuo sausio 20 dienos, kai jos vyras davė prezidento priesaiką, pirmoji ponia Baltuosiuose rūmuose pasirodydavo retai ir Vašingtone praleisdavo nedaug laiko.

Pasirašymo ceremonijos metu ji apibūdino įstatymo projektą kaip „nacionalinę pergalę, kuri padės tėvams ir šeimoms apsaugoti vaikus nuo išnaudojimo internete“.

„Šis teisės aktas yra galingas žingsnis į priekį siekiant užtikrinti, kad kiekvienas amerikietis, ypač jaunimas, galėtų jaustis geriau apsaugotas nuo piktnaudžiavimo jo atvaizdu ar tapatybe“, – sakė ji.

Siekiant sukurti tikroviškai atrodančius netikrus vaizdo įrašus, dažnai naudojamas dirbtinis intelektas ir kitos priemonės.

Jie gali būti naudojami suklastotiems tikrų moterų pornografiniams atvaizdams kurti ir platinti be jų sutikimo.

Kai kuriose JAV valstijose, įskaitant Kaliforniją ir Floridą, galioja įstatymai, pagal kuriuos seksualinio pobūdžio sintetinės vaizdakaitos platinimas laikomas nusikaltimu, tačiau kritikai išreiškė susirūpinimą, kad „Išėmimo įstatymas“ suteikia institucijoms daugiau cenzūros galių.

Ne pelno siekianti organizacija „Electronic Frontier Foundation“, kurios veikla orientuota į saviraiškos laisvę, teigė, kad šis įstatymas suteikia „galingiesiems naują pavojingą būdą manipuliuoti platformomis, kad jos pašalintų teisėtą kalbą, kuri jiems paprasčiausiai nepatinka“.

Įstatymo projekte būtų reikalaujama, kad socialinių tinklų platformos ir interneto svetainės turėtų procedūras, pagal kurias, gavus nukentėjusiojo pranešimą, būtų galima greitai pašalinti intymius vaizdus, įkeltus be sutikimo.

Priekabiavimas, patyčios, šantažas

Sintetinės vaizdakaitos be sutikimo bumas viršija pastangas reguliuoti šią technologiją visame pasaulyje – internete plinta dirbtinio intelekto įrankiai, įskaitant nuotraukų programėles, kuriose skaitmeniniu būdu nurenginėjamos moterys.

Nors nuo „deepfake“ pornografijos nukentėjo aukšto rango politikės ir garsenybės, įskaitant dainininkę Taylor Swift ir demokratų kongresmenę Alexandria Ocasio-Cortez, ekspertai sako, kad ne viešumoje esančios moterys taip pat yra pažeidžiamos.

JAV valstijų mokyklose užfiksuota dirbtinio intelekto pornografijos skandalų banga – šimtai paauglių tapo savo pačių bendraklasių taikiniais.

Ekspertai įspėja, kad dėl tokių vaizdų be sutikimo gali būti priekabiaujama, tyčiojamasi arba šantažuojama, o kartais tai gali turėti pražūtingų pasekmių psichikos sveikatai.

Virdžinijos universiteto dirbtinio intelekto ir duomenų etikos specialistė ir kriminologė Renee Cummings sakė, kad naujasis teisės aktas yra svarbus žingsnis sprendžiant dirbtinio intelekto generuojamų sintetinės vaizdakaitos turinio vienetų ir vaizdų be sutikimo panaudojimo problemą.

„Jo veiksmingumas priklausys nuo greito ir patikimo vykdymo užtikrinimo, griežtų bausmių pažeidėjams ir gebėjimo realiuoju laiku prisitaikyti prie kylančių skaitmeninių grėsmių“, – naujienų agentūrai AFP sakė R. Cummings.

Viena moteris jau pasveikino naująjį teisės aktą kaip žingsnį teisinga linkme.

„Tai itin svarbus pirmas žingsnis“, – pirmadienį AFP sakė Dorota Mani, pavadinusi jį labai galingu įstatymu.

Būdama jaunos aukos motina, D. Mani sakė, kad jaučiasi sustiprėjusi, nes „dabar mano rankose yra teisėtas ginklas, kuriam niekas negali pasakyti „ne“.