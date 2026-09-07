Trumpas pasiūlė pervadinti Naująją Meksiką į „Naująją Ameriką“

Šis jo pasiūlymas, kurį Naujosios Meksikos gubernatorė iš karto atmetė, buvo pateiktas praėjus kelioms dienoms po to, kai jis, vykstant prekybos karui su kaimynine Kanada, pasirašė įsakymą Ontarijo ežerą pervadinti „Amerikos ežeru“.
„Daugybė žmonių siūlė pakeisti Naujosios Meksikos pavadinimą... į „NAUJĄJĄ AMERIKĄ“, – socialiniuose tinkluose rašė respublikonas prezidentas. – Tai būtų kur kas prestižiškiau ir gražiau tos potencialiai nuostabios valstijos gyventojams. Oho, man tai labai patinka!!!“
Baltieji rūmai pasidalino nuotrauka, kurioje valstijos pavadinime žodis „Meksika“ yra perbrauktas ir pakeistas žodžiu „Amerika“.
Keletas JAV žiniasklaidos priemonių pranešė, kad ši idėja – tai niekas kitas kaip internetinė apgaulė.
Naujosios Meksikos gubernatorė Michelle Lujan Grisham transliuotojui „Fox News“ sakė, kad jos valstijos pavadinimas „nėra diskutuotinas – jis mums priklauso dar nuo tų laikų, kai pačios Jungtinės Valstijos nė neegzistavo“.
Ji teigė, kad prezidentas nori „atitraukti amerikiečių dėmesį“ nuo tokių problemų kaip sparčiai kylančios benzino kainos.
Praėjusią savaitę, tęsiantis karui su Iranu, D. Trumpas pasiūlė Hormuzo sąsiaurį pervadinti į „Trumpo sąsiaurį“, tačiau po kelių valandų leido suprasti, kad šio plano įgyvendinti neketina.
2025 m., pirmąją dieną po sugrįžimo į Baltuosius rūmus, jis Meksikos įlanką pervadino „Amerikos įlanka“. Meksika šio jo sprendimo nepriėmė.
Kanada taip pat nesutinka, kad būtų pakeistas Ontarijo ežero pavadinimas.
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