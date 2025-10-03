Trumpas paskelbė ultimatumą „Hamas“

Palestiniečių kovotojai turi laiko iki sekmadienio vakaro 18 val. Vašingtono (pirmadienio 1 val. Lietuvos) laiku, savo platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas.
„Jei šis PASKUTINIO ŠANSO susitarimas nebus pasiektas, „Hamas“ susidurs su visu PRAGARU, kokio niekas dar nematė“, – pridūrė jis.
Vienas „Hamas“ pareigūnas anksčiau penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad grupuotei reikia daugiau laiko D. Trumpo planui dėl Gazos Ruožo išstudijuoti.
„Hamas“ vis dar tęsia konsultacijas dėl Trumpo plano (...) ir informavo tarpininkus, kad konsultacijos tebevyksta, kad reikia laiko“, – sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
JAV prezidento pateiktą taikos planą yra parėmęs Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
D. Trumpas antradienį paskelbė „Hamas“ ultimatumą per „tris ar keturias dienas“ priimti jo planą, kaip užbaigti karą palestiniečių anklave.
Plane numatyti ugnies nutraukimas, įkaitų paleidimas per 72 valandas, „Hamas“ nusiginklavimas ir laipsniškas izraeliečių pasitraukimas iš Gazos Ruožo. Po karo būtų suformuota pereinamojo laikotarpio administracija, vadovaujama paties D. Trumpo.
Pasaulio galios, įskaitant arabų ir musulmoniškas valstybes, pasiūlymą sveikina.
„Hamas“ politinio biuro narys Mohammadas Nazzalas (Mohamadas Nazalas) penktadienio pareiškime nurodė, kad „plane yra susirūpinimą keliančių dalykų ir (kad) netrukus paskelbsime savo poziciją dėl jo“.
„Palaikome ryšį su tarpininkais, su arabų ir islamiškais veikėjais, ir esame rimtai nusiteikę pasiekti supratimą“, – pridūrė jis.
Karą Gazos Ruože išprovokavo 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ surengtas išpuolis Pietų Izraelyje, per kurį, oficialiais duomenimis, žuvo 1 219 izraeliečių, daugiausia civilių.
Palestiniečių kovotojai taip pat paėmė 251 įkaitą, kurių 47 tebėra Gazos Ruože. Izraelis mano, kad tik 25 iš šių įkaitų dar yra gyvi.
Po 2023-iųjų spalio 7-osios atakos Izraeliui pradėjus atsakomąjį puolimą, Gazos Ruože žuvo mažiausiai 66 225 palestiniečiai, daugiausia civiliai, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
