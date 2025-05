Trumpas paskelbė visiškas ir neatidėliotinas Indijos ir Pakistano paliaubas

„Po ilgos derybų nakties, kurioms tarpininkavo Jungtinės Valstijos, džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Indija ir Pakistanas susitarė dėl visiško ir neatidėliotino ugnies nutraukimo“, – rašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

D. Trumpas gyrė abi šalis už tai, kad jos „vadovaujasi sveiku protu“.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) sakė, kad susitarimas sudarytas po išsamių jo ir viceprezidento J. D. Vance'o (Dž. D. Vanso) derybų su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi (Narendra Modžiu) ir jo Pakistano kolega Shehbazu Sharifu (Šehbazu Šarifu) bei kitais aukščiausio rango pareigūnais.

„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Indijos ir Pakistano vyriausybės susitarė nedelsiant nutraukti ugnį ir pradėti derybas įvairiais klausimais neutralioje vietoje“, – socialiniame tinkle „X“ teigė M. Rubio.

„Sveikiname ministrus pirmininkus Modi ir Sharifą už jų išmintį, apdairumą ir valstybingumą pasirenkant taikos kelią“, – pridūrė jis.

Pranešimas paskelbtas po to, kai Pakistanas šeštadienį surengė atsakomuosius smūgius prieš Indiją po to, kai per naktį buvo smogta trims jo oro bazėms, o konfliktas tarp branduolinių ginklų turinčių kaimynių artėja prie plataus masto karo.

Pakistano užsienio reikalų ministras Ishaqas Daras (Išakas Daras) netrukus patvirtino D. Trumpo pareiškimą.

„Pakistanas ir Indija susitarė nedelsiant nutraukti ugnį. Pakistanas visuomet siekė taikos ir saugumo regione, nepažeisdamas savo suvereniteto ir teritorinio vientisumo!“ – socialiniame tinkle „X“ sakė I. Daras.

Indų vyriausybės šaltinis naujienų agentūrai AFP patvirtino paliaubas.

„Dėl šaudymo ir karinių veiksmų tarp Indijos ir Pakistano nutraukimo buvo susitarta tiesiogiai tarp abiejų šalių“, – AFP sakė šaltinis, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga.

Pastarosiomis dienomis Indija ir Pakistanas ne kartą apsikeitė dronų ir raketų smūgiais bei artilerijos ugnimi per sieną ginčijamame Kašmyre.

Naujausias eskalavimas įvyko po to, kai praėjusį mėnesį ginkluoti užpuolikai Indijos kontroliuojamoje Kašmyro dalyje nužudė 26 civilius gyventojus.

Indija kaltina Pakistaną dėl praėjusį mėnesį įvykdyto išpuolio Pahalgame, per kurį žuvo 26 žmonės, o Pakistanas tai neigia.