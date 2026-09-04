Trumpas paskyrė laikinąjį JAV sausumos pajėgų sekretorių

„Man malonu pranešti, kad dabartinis sekretoriaus padėjėjas kariuomenės civiliniams darbams Adamas Telle nuo dabar tampa laikinuoju sausumos pajėgų sekretoriumi“, – savo platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
„Jis yra visų gerbiamas Didis Patriotas“, – pridūrė prezidentas.
D. Driscollas atsistatydino anksčiau šią savaitę, sausumos pajėgų sekretoriaus pareigose išdirbęs vos pusantrų metų. Jis laikomas artimu viceprezidento J. D. Vance'o sąjungininku.
Jau anksčiau buvo spėliojama, kad D. Driscollas ruošiasi trauktis iš pareigų. Kelios JAV žiniasklaidos priemonės pranešė apie jo įtemptus santykius su gynybos sekretoriumi Pete'u Hegsethu.
D. Driscollas buvo atsakingas už operacijas, modernizavimą ir išteklių paskirstymą beveik milijonui kareivių, Nacionalinės gvardijos narių ir rezervistų.
Nuo karo su Iranu pradžios atsistatydino jau keli aukšti pareigūnai, tai pakurstė spėliones apie vidaus nesutarimus Pentagone. Tarp pasitraukusiųjų – armijos štabo viršininkas Randy George'as, karinio jūrų laivyno sekretorius Johnas Phelanas ir JAV kariuomenės pajėgų Europoje ir Afrikoje vadas Christopheris Donahue.
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