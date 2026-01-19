Trumpas patarė Europos šalims daugiau dėmesio skirti karui Ukrainoje, o ne Grenlandijai

Jis tai pareiškė transliuotojui „NBC News“ telefonu duotame interviu, praneša „Ukrinform“.
D. Trumpas kritikavo Europos lyderius, kurie priešinasi jo pastangoms įsigyti Grenlandiją, kuri anot jo yra būtina siekiant apsaugoti JAV nacionalinį saugumą nuo išorės grėsmių.
„Europa turėtų daugiau dėmesio skirti karui su Rusija ir Ukraina, nes, tiesą sakant, matote, ką tai jiems davė. Būtent tam Europa turėtų skirti daugiausiai dėmesio, o ne Grenlandijai“, – aiškino D. Trumpas.
Jis atsisakė komentuoti, ar panaudotų jėgą Grenlandijai užgrobti. Paklaustas, ar įgyvendins planus įvesti muitus Europos šalims, jei nebus pasiektas susitarimas dėl Grenlandijos, Trumpas atsakė, kad „taip, 100 proc.“
D. Trumpas taip pat nesutiko su teiginiu, kad Norvegija neturi įtakos sprendimui dėl to, kam bus skirta Nobelio taikos premija, nes jį priima išimtinai tokius apdovanojimus skiriantis komitetas.
„Ką ji besakytų, Norvegija visiškai jį kontroliuoja. Ji mėgsta sakyti, kad neturi su tuo nieko bendro, bet iš tiesų turi, ir dar kaip“, – transliuotojui „NBC News“ sakė jis.
D. Trumpas pakartojo savo pirmiau išsakytą nuomonę apie Nobelio premiją, pareikšdamas, kad savo pastangomis jis sustabdė aštuonis karus ir išgelbėjo daug gyvybių, o tai, jo nuomone, yra didesnis atlygis.
„Man Nobelio premija nerūpi“, – teigė jis.
Pranešama, kad reaguodama į JAV prezidento Donaldo Trumpo grasinimus įvesti muitus, kol bus išspręstas Grenlandijos klausimas, Europos Sąjunga taip pat svarsto galimybę įvesti atsakomuosius muitus JAV prekėms, kurių vertė siekia iki 93 mlrd. eurų.
