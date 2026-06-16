Trumpas po susitikimo su Zelenskiu: Rusija turėtų sudaryti susitarimą su Ukraina

D. Trumpas sakė susitikęs su V. Zelenskiu kurortiniame Eviano mieste vykstančiame viršūnių susitikime ir kad vėliau tą pačią dieną planuojama daugiau derybų.
G7 pirmaujančių pasaulio valstybių grupės lyderiai siekia padidinti spaudimą Maskvai, kad ši užbaigtų daugiau nei ketverius metus trunkantį karą su Ukraina.
D. Trumpas pabrėžė, kad abi šalys kare patiria labai daug aukų, ir šiuos skaičius pavadino absurdiškais.
„Pripažinkite, kad visa tai absurdiška. Taigi taip, aš padarysiu viską, ką galiu“, – pridūrė JAV lyderis.
V. Zelenskis pirmadienį sakė pasiūlęs D. Trumpui Jungtinėse Amerikos Valstijose surengti jo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą, nes Kremliaus autoritarui būtų sunkiau atsisakyti tokio pasiūlymo, nei ankstesnio siūlymo susitikti per G7 susitikimą.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos nėra įsipareigojusios investuoti į Iraną net ir po susitarimo su Islamo respublika užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose.
„Mes neinvestuosime jokių pinigų“ į Iraną, po derybų su Kataro emyru sakė JAV prezidentas ir pridūrė, kad susitarimo esmė yra neleisti Iranui įgyti branduolinių ginklų, o jei taip nutiktų, Irano laukia tikras pragaras.
D. Trumpas teigė pasiūlęs Izraeliui, kad Sirijos prezidentas Ahmedas Al Sharaa susidorotų su Teherano remiama Libano ginkluota grupuote „Hezbollah“, nes per Izraelio vykdomą karinę kampaniją žūva pernelyg daug žmonių.
Jis gyrė Sirijos prezidentą A. Al Sharaa kaip atliekantį „nuostabų darbą“.
„Jei Izraelis negali atlikti darbo (prieš „Hezbollah“) nenužudydamas visų kitų, tai jis (Sharaa) atliks darbą. Sirija atliks darbą“, – pareiškė D. Trumpas.