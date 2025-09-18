 Trumpas: Putinas mane nuvylė

2025-09-18 18:06
BNS inf.

JAV vadovas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „tikrai jį nuvylė“ tęsdamas karą Ukrainoje, nepaisant pastangų sustabdyti kovas.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

Spaudos konferencijoje su Britanijos ministru pirmininku Keiru Starmeriu (Kiru Starmeriu) D. Trumpas sakė, kad manė, jog Ukrainos konfliktą bus „lengviausia“ užbaigti „dėl mano santykių su prezidentu Putinu, bet jis mane nuvylė. Jis mane tikrai nuvylė“.

