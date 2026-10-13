 Trumpas: Putinas susitarimo nori labiau nei Zelenskis

Trumpas: Putinas susitarimo nori labiau nei Zelenskis

2026-10-13 10:32
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas labiau nei Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra suinteresuotas pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo.

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<span>Trumpas: Putinas susitarimo nori labiau nei Zelenskis</span>
Trumpas: Putinas susitarimo nori labiau nei Zelenskis / Scanpix nuotr.

Šį Baltųjų rūmų paskelbtą D. Trumpo komentarą reporteriams cituoja ukrainiečių portalas „Ukrainska pravda“.

Bendraudamas su žurnalistais Andrewso karinėje bazėje, D. Trumpas sulaukė klausimo apie savo ankstesnį pareiškimą dėl smūgių energetikos infrastruktūrai sustabdymo.

Žurnalistams atkreipus dėmesį, kad Rusija po pranešimo apie ugnies nutraukimą vėl atakavo Ukrainą, D. Trumpas tvirtino, jog pažeidimų būta iš abiejų pusių.

D. Trumpas taip pat pakomentavo galimybes susitarti dėl karo pabaigos: „Manau, kad jie abu tam pritaria. Manau, kad jie nori susitarti, bet nežino kaip. Tačiau mes priversime juos sudaryti susitarimą.“

„Tiesą sakant, manau, kad Putinas susitarimo nori labiau nei Zelenskis. (V. Putinas) nori susitarti, ir mes turime pasiekti, kad Zelenskis norėtų susitarti“, – vėliau pridūrė D. Trumpas.

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