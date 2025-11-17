Trumpas sako dabar palaikantis siekį paviešinti daugiau Epsteino dokumentų

„Atstovų Rūmų respublikonai turėtų balsuoti už Epsteino bylų paviešinimą, nes mes neturime ko slėpti“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
79 metų respublikonas apkaltino demokratus „Epsteino apgaulės“ skleidimu, kai pasirodė elektroniniai laiškai, kuriuose velionis finansininkas užsiminė, kad D. Trumpas „žinojo apie merginas“.
Kai kurie kritikai apkaltino D. Trumpą, kad bandydamas blokuoti balsavimą jis siekė nuslėpti detales apie savo paties galimus nusikaltimus – ką prezidentas neigia.
Šis klausimas suskaldė jam paprastai ištikimą respublikonų partiją ir sukėlė nesantaiką tarp D. Trumpo ir kai kurių artimiausių jo sąjungininkų judėjime „Make America Great Again“ (MAGA).
Savaitgalį D. Trumpas atšaukė savo paramą Kongreso narei ir MAGA šalininkei Marjorie Taylor Greene (Mardžori Teilor Grin).
Respublikonas Atstovų Rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas (Maikas Džonsonas) pareiškė, kad šią savaitę surengs balsavimą dėl bandymo priversti Teisingumo departamentą paviešinti likusius su 2019 metais mirusio J. Epsteino tyrimu susijusius dokumentus.
„Kai kuriais Respublikonų partijos „nariais“ yra „naudojamasi“, ir mes negalime leisti, kad tai vyktų“, – savo įraše sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje įstatymų leidėjus, kurie palaikė demokratų raginimą paviešinti dokumentus.
Teisingumo departamento tyrimas
Praėjusią savaitę pasibaigus ilgiausiam Jungtinių Valstijų vyriausybės uždarymui, JAV Atstovų Rūmų įstatymų leidėjai paviešino daugybę el. laiškų, gautų po J. Epsteino mirties.
Viename iš jų J. Epsteinas rašė, kad D. Trumpas „praleido valandų valandas“ su viena iš aukų savo namuose, o kitame prezidentą pavadino „nešvariu“.
Atstovų Rūmų Priežiūros komiteto demokratai teigė, kad šie laiškai „kelia rimtų klausimų apie Donaldą Trumpą ir jo žinias apie siaubingus Epsteino nusikaltimus“.
Paviešinus elektroninius laiškus, D. Trumpas pareikalavo, kad generalinė prokurorė Pam Bondi (Pem Bondi) ir FTB ištirtų J. Epsteino ir buvusio prezidento demokrato Billo Clintono (Bilo Klintono) bei buvusio Harvardo vadovo Larry Summerso (Lario Samerso), kuris ėjo pastarojo iždo sekretoriaus pareigas, ryšius.
Įsakymas pradėti tyrimą duotas nepaisant to, kad FTB ir Teisingumo departamentas liepos mėnesį pateiktame memorandume teigė, kad nerado įrodymų, kurie pateisintų tyrimą dėl trečiųjų šalių, kurioms kaltinimai nepateikti.
Padedamas Ghislaine Maxwell (Gislen Maksvel), kuri veikė kaip verbuotoja, J. Epsteinas atsivesdavo nepilnametes merginas į savo namus, ypač Niujorke ir Floridoje, kur jos buvo seksualiai išnaudojamos, dažnai prisidengiant erotiniu masažu.
J. Epsteino skandalas jau ilgą laiką kamuoja D. Trumpą net ir po to, kai jo Teisingumo departamentas liepą tarnybiniame pranešime dar kartą patvirtino, kad jis mirė dėl savižudybės ir kad „klientų sąrašas“ iš tikrųjų neegzistuoja.
Tai sukėlė įnirtingą reakciją tarp D. Trumpo judėjimo MAGA šalininkų, kurie jautėsi išduoti, nes daugelį metų jiems buvo sakoma, kad „slaptos valdžios“ priedanga saugo Demokratų partijos veikėjus, kuriuos jie kaltino buvus J. Epsteino klientais.
