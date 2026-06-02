Trumpas siūlo JAV ambasadoriumi Lietuvoje skirti teisininką Noreiką

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pateikė jo kandidatūrą tvirtinti Senatui.
K. Noreika specializuojasi finansinių institucijų reguliavimo srityje ir nėra karjeros diplomatas.
Jis pareigose pakeistų darbą baigiančią Karą McDonald. Diplomatė ambasadore buvo teikta kadenciją baigusio prezidento Joe Bideno ir pareigas ėjo nuo 2024 metų.
K. Noreika nuo 2022 metų dirba vykdomuoju viceprezidentu ir Bankų priežiūros bei reguliavimo grupės pirmininku finansinių paslaugų konsultacinėje bendrovėje „Patomak Global Partners“.
2017 metais jis septynis mėnesius laikinai vadovavo JAV nacionalinius bankus prižiūrinčiai Valiutų kontrolieriaus tarnybai.
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