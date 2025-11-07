Trumpas: tarptautinės stabilizavimo pajėgos labai greitai bus nusiųstos į Gazos Ruožą

„Tai bus labai greitai“, – sakė D. Trumpas ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose, atsakydamas į žurnalisto klausimą apie tokių pajėgų nusiuntimą į palestiniečių teritoriją.
„Yra kelios šalys, kurios pareiškė esančios pasirengusios įsikišti, jei kiltų problemų su „Hamas“ ar kitų problemų“, – teigė D. Trumpas.
JT Saugumo Taryba svarsto JAV pateiktą rezoliucijos projektą dėl Gazos taikos plano. JAV vyriausybė siekia, kad balsavimas būtų surengtas „per savaites, ne mėnesius“, sakė aukštas atstovas.
Planas numato tarptautines stabilizavimo pajėgas ir dvejų metų pereinamojo laikotarpio administravimą Gazos Ruože. Pajėgos, anot projekto, saugos civilius, užtikrins humanitarinę paramą ir saugos sienas.
Diplomatinių šaltinių duomenimis, virtinė šalių jau pareiškė esančios pasirengusios dalyvauti tarptautinėse pajėgose. Tačiau jos reikalauja JT Saugumo Tarybos mandato daliniui Gazos Ruože dislokuoti.
