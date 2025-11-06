 Trumpas teigia, kad Putinas paprašė jo sureguliuoti karą Ukrainoje

Trumpas teigia, kad Putinas paprašė jo sureguliuoti karą Ukrainoje

2025-11-06 09:18
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad per pastarąjį pokalbį su Vladimiru Putinu Rusijos vadovas esą prašė jo padėti sureguliuoti karą Ukrainoje.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas / Scanpix nuotr.

Pasak „Ukrinform“ korespondento, D. Trumpas tai pareiškė Amerikos verslo forume Majamyje.

„Kalbėjausi su juo [V. Putinu] prieš dvi savaites, ir jis pasakė: „Mes dešimt metų bandėme sureguliuoti šį karą, bet mums nepavyko to padaryti. Jums teks tai sutvarkyti“, – sakė D. Trumpas.

Jis pridūrė, kad „kai kuriuos iš tų dalykų sutvarkė per valandą“, nepatikslindamas, ką konkrečiai turėjo omenyje.

Kartu D. Trumpas kritikavo Jungtines Tautas už tai, kad šios nepasiūlė jokios pagalbos tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo reikaluose, taip pat sprendžiant kitus konfliktus, kuriuos, pasak jo, jam pavyko sustabdyti nuo tada, kai tapo JAV prezidentu.

Pastarąjį kartą D. Trumpas su V. Putinu kalbėjosi spalio 16 d. – dieną prieš D. Trumpo susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Vladimiras Putinas
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų