Trumpas teigia nesąs susirūpinęs dėl Kinijos pratybų aplink Taivaną

„Palaikau puikius santykius su prezidentu Xi. Ir jis man nieko apie tai nesakė. Aš tikrai visa tai mačiau“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, paklaustas apie šias pratybas.
„Nemanau, kad jis tai darys“, – nurodė D. Trumpas, omenyje, regis, turėdamas invaziją. Sulaukęs klausimo, ar šios pratybos jam kelia nerimą, jis atsakė: „Ne, niekas nekelia man nerimo.“
„Jie toje teritorijoje jau 20 metų rengia karinio jūrų laivyno pratybas. Dabar žmonės į tai žiūri šiek tiek kitaip“, – kalbėjo jis.
Kinija, kuri reiškia pretenzijas į demokratiškai valdomą Taivaną, pirmadienį pradėjo pratybas, kurių metu, pasak jos, bus imituojama pagrindinių salos uostų blokada. Jėgos demonstravimas prasidėjo po to, kai D. Trumpo administracija pritarė Taivanui skirtam naujam dideliam ginklų paketui.
Jungtinės Valstijos jau kelis dešimtmečius yra įsipareigojusios užtikrinti Taivano savigyną, tačiau išlaiko dviprasmiškumą, ar JAV kariuomenė įsikištų invazijos atveju.
