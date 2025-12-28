Trumpas tvirtino, kad Putinas rimtai nusiteikęs siekti taikos

Atsakinėdamas į žurnalistų klausimus prie rezidencijos „Mar-a-Lago“ paradinių durų ir paklaustas, ar, jo manymu, Rusijos prezidentas šįkart rimtai nusiteikęs siekti taikos, D. Trumpas patvirtino tuo tikintis.
„Putinas labai rimtai nusiteikęs (siekti taikos – ELTA)“, – kalbėjo D. Trumpas.
JAV prezidentas taip pat teigė, kad taikos susitarimui jokių terminų nėra, tačiau pabrėžė, kad, jo manymu, derybų procesas „vyks labai greitai“.
Žurnalistų paklaustas, ar būtų pasiruošęs daryti teritorinių nuolaidų, Ukrainos prezidentas sakė, kad susitikime bus aptariamas 20 punktų taikos planas, kuriame kalbama ir apie Rusijos reikalaujamų teritorijų likimą.
Į žurnalistų klausimus prezidentai atsakinėjo kelias minutes, toliau susitikimas vyksta už uždarų durų.
Šiame susitikime Ukrainos prezidentas siekia užsitikrinti JAV prezidento paramą 20 punktų taikos planui, kuriuo siekiama nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą.
Lapkričio pabaigoje D. Trumpo administracija pateikė 28 punktų taikos planą, kuris sukėlė nerimą Kyjivui ir jo sąjungininkėms, nes atkartojo kai kurias Kremliaus pozicijas.
V. Zelenskis ir jo partneriai nuo tada rengė patikslintą 20 punktų planą, be kita ko, per neseniai Berlyne ir Majamyje vykusius susitikimus su aukštais D. Trumpo administracijos pareigūnais, o JAV taip pat surengė atskiras derybas su Maskva.
Ukrainos vadovas sakė, kad nori pasinaudoti susitikimu su D. Trumpu, kad per derybas nubrėžtų raudonąsias linijas savo šalies atžvilgiu. Prieš derybas jis sakė, kad „svarbiausias dalykas yra saugumo garantijos“ paliaubų atveju, siekiant apsaugoti Ukrainą nuo būsimų Rusijos atakų.
Vienas iš pagrindinių ginčytinų klausimų yra Maskvos pretenzijos į Donecko ir Luhansko teritorijas, kurių visiškos kontrolės jos kariuomenė neturi.