Trumpas: yra didelė tikimybė pasiekti Ukrainos ir Rusijos susitarimą

Visgi JAV vadovas perspėjo, kad Kyjivą krečiantis korupcijos skandalas nėra naudingas procesui.
„Ukraina turi tam tikrų sudėtingų problemėlių“, – žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas, omenyje turėdamas korupcijos tyrimą, dėl kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neseniai buvo priverstas atleisti savo administracijos vadovą ir vyriausiąjį derybininką.
„Tačiau manau, jog yra didelė tikimybė, kad mums pavyks susitarti“, – pridūrė D. Trumpas.
Po sekmadienį kelias valandas trukusių derybų į šiaurę nuo Majamio esančiame Halandeil Biče, kurias abi pusės vadino produktyviomis, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) perspėjo, kad reikia daugiau nuveikti norint sustabdyti Rusijos pradėtą karą, o šaltinis Kyjivo delegacijoje diskusijas pavadino nelengvomis.
Po šių derybų D. Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) pirmadienį išvyks į Maskvą, pranešė vienas JAV pareigūnas. Numatoma, kad antradienį S. Witkoffas susitiks derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
D. Trumpas pasiūlė 28 punktų planą Rusijos karui prieš Ukrainą užbaigti. Planas buvo kritikuojamas kaip pernelyg orientuotas į Rusijos reikalavimus. Iš pradžių jame buvo numatyta, kad Ukraina perleis visą rytinį Donbaso regioną Rusijai – su tuo Kyjivas nesutinka.
Planas, kurį D. Trumpas vėliau pavadino „koncepcija“ arba „žemėlapiu“, kurį reikia „tikslinti“, būtų apribojęs Ukrainos kariuomenės dydį, užkirtęs kelią šaliai prisijungti prie NATO ir įpareigojęs Ukrainą surengti rinkimus per 100 dienų. Derybininkai nurodė, kad gairės pasikeitė, tačiau neaišku, kaip būtent.
M. Rubio, S. Witkoffas ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) Floridoje vykusiose derybose su Ukrainos delegacija aptarinėjo siūlomo taikos susitarimo detales.
„Turėjome dar vieną labai produktyvią sesiją, – po derybų žurnalistams sakė M. Rubio. – Tačiau reikia nuveikti dar daugiau.“
„Tai subtilu. Tai sudėtinga“, – teigė jis.
„Yra daug besikeičiančių aplinkybių, ir akivaizdu, kad čia dalyvauja dar viena šalis, kuri turės būti lygties dalimi, ir tai tęsis vėliau šią savaitę, kai ponas Witkoffas vyks į Maskvą“, – sakė M. Rubio.
Ukrainos saugumo tarybos sekretorius Rustemas Umerovas, vadovavęs Kyjivo delegacijai, taip pat gyrė derybas kaip produktyvias ir sėkmingas.
R. Umerovo vadovaujamoje delegacijoje taip pat buvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkas Andrijus Hnatovas ir prezidento patarėjas Oleksandras Bevzas.
Kyjivo delegacijai artimas šaltinis naujienų agentūrai AFP anksčiau sakė, jog JAV ir Ukrainos delegacijų derybos Floridoje dėl karo su Rusija pabaigos nėra lengvos.
R. Umerovas socialiniame tinkle „Facebook“ parašė, kad informavo V. Zelenskį apie derybose padarytą žymią pažangą.
„Svarbu, kad derybų dinamika konstruktyvi ir kad visi klausimai buvo aptarti atvirai, aiškiai sutelkiant dėmesį į Ukrainos suverenumo ir nacionalinių interesų užtikrinimą“, – po derybų socialiniame tinkle „X“ parašė V. Zelenskis.