Trumpas žada apipilti amerikiečius pinigais: ką visa tai reiškia?

Pasigirdus šiam pažadui, kilo nemažai klausimų dėl jo teisėtumo, kainos ir dėl to, iš kur būtų imami pinigai.
Ar tai teisėta?
Federaliniai įstatymai draudžia siūlyti pinigines išmokas mainais už balsus, taip pat riboja pažadus suteikti federalinėmis lėšomis finansuojamas lengvatas siekiant politinės paramos.
Atrodo, kad D. Trumpo pasiūlymui šie draudimai negalioja, nes jis labiau prilygsta rinkimų kampanijos pažadui ir būtų taikomas visiems suaugusiems amerikiečiams, nepriklausomai nuo to, už ką jie balsavo.
Bet kuriuo atveju tokioms išmokoms reikėtų Kongreso pritarimo, nes JAV Konstitucija draudžia prezidentui leisti Iždo lėšas be įstatymu patvirtintų asignavimų.
Tačiau D. Trumpas televizijai „CBS News Texas“ teigė nemanantis, kad Kongresui reikės patvirtinti šias išmokas, nors daugiau informacijos neatskleidė.
D. Trumpas ir praeityje yra žarstęsis panašiais pažadais, kurie taip ir nebuvo įgyvendinti – pavyzdžiui, žadėjo amerikiečiams 2 tūkst. dolerių čekius iš muitų pajamų bei 5 tūkst. dolerių čekius iš lėšų, kurios būtų sutaupytos radikaliai sumažinus federalinių darbo vietų skaičių.
Kiek tai kainuotų?
JAV Kongreso biudžeto valdybos (CBO) duomenimis, Jungtinėse Valstijose yra apie 276,8 mln. suaugusiųjų, kuriems yra daugiau nei 18 metų, todėl kiekvienam išdalijus po 5 tūkst. dolerių, bendra suma siektų 1,384 trilijono dolerių.
D. Trumpas pareiškė, kad jo pasiūlymas galioja „kiekvienam amerikiečiui“. Jei išmokos būtų skiriamos tik JAV piliečiams, ši suma sumažėtų iki maždaug 1,27 trilijono dolerių.
COVID-19 pandemijos metu Kongresas patvirtino išmokas tik tam tikras pajamas gaunantiems mokesčių mokėtojams ir jų išlaikytiniams – toks siauresnis požiūris leistų dar labiau sumažinti išlaidas.
Federalinės priežiūros institucijų duomenimis, trys 2020 ir 2021 metais patvirtintų pandemijos metu mokėtų skatinamųjų išmokų etapai iš viso atsiėjo apie 814 mlrd. dolerių.
Ar dėl tokių išmokų dar labiau padidėtų infliacija?
Beveik neabejotinai. Tai rimta problema D. Trumpui, patiriančiam rinkėjų pyktį dėl išaugusių pragyvenimo išlaidų.
Tokias tiesiogines grynųjų pinigų išmokas ekonomistai kartais vadina „sraigtasparnio pinigais“ – šis terminas reiškia centrinio banko išmokas, kurioms jokios papildomos sąlygos netaikomos ir kurios yra skirtos išjudinti ekonomiką iš defliacijos. Tačiau tai yra visiška priešingybė tam kainų spaudimui, kurį JAV išgyvena dabar.
JAV vartotojų infliacija siekia 3,4 proc. ir pastebimai viršija centrinio banko nustatytą ilgalaikį dviejų procentų tikslinį rodiklį. Atidavus vartotojams maždaug 1,27 trilijono dolerių, būtų dar labiau paskatinta paklausa ekonomikoje, kurioje kainos ir taip auga, iš dalies skatinamos karo su Iranu sukelto energetinio šoko.
Sent Luiso federalinio rezervo banko paskelbtame tyrime skaičiuojama, kad dėl pandemijos laikotarpiu teiktų fiskalinių skatinimo priemonių, apėmusių ir paramą verslui, JAV infliacija padidėjo maždaug 2,6 procentinio punkto.
Ar Trumpo pažadą pavyktų finansuoti pajamomis iš muitų?
Artimiausiu metu – ne. 2025 finansiniais metais vyriausybė surinko net 195 mlrd. dolerių muitų, o tai reiškia, kad 1,4 trilijono dolerių išmokoms prireiktų pajamų, kurios iš D. Trumpo prekybos politikos būtų gautos per maždaug septynerius metus.
Maža to, Aukščiausiasis Teismas vasario mėnesį panaikino daugelį D. Trumpo įvestų muitų, priversdamas JAV iždą su palūkanomis grąžinti lėšas importuotojams, todėl grynųjų muitų pajamos gegužės–liepos mėnesiais tapo neigiamos.
Dešiniosios pakraipos analitinio centro „Tax Foundation“ vertinimu, patvirtinus išlaidas naujai vienkartinių išmokų programai, viršijančiai 1 trilijoną dolerių, „deficitas išaugtų iki beveik 3 trilijonų dolerių“, net ir įskaičiavus pajamas iš likusių D. Trumpo muitų.
Korumpuotas ir neatsakingas
Demokratų reakcija į D. Trumpo pasiūlymą buvo negailestinga.
Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, įvardijamas kaip galimas demokratų kandidatas 2028 m. prezidento rinkimuose, pasmerkė šį pažadą pareikšdamas, kad jį davė „labiausiai korumpuotas žmogus, kada nors sėdėjęs Ovaliajame kabinete“.
„Per savo karą jus dar labiau susargdinęs ir nuskurdinęs, Donaldas Trumpas dabar nori nusipirkti jūsų balsus už 5 tūkst. dolerių kruvinų mokesčių mokėtojų finansuojamų pinigų“, – socialiniame tinkle „X“ rašė G. Newsomas.
Atstovų Rūmų narys, demokratas iš Merilando Jamie‘is Raskinas teigė, kad D. Trumpo pažadas yra tik dar vienas žingsnis jo „fantastiškai neatsakingoje ir disfunkcinėje prezidentūroje“.
„Šalies skolą padidinęs trilijonais dolerių iki precedento neturinčios 40 trilijonų dolerių sumos, Trumpas dabar visiems siūlo 5 tūkst. dolerių politinį kyšį („Trumpo dividendus“), jei išrinksime respublikonus vadovauti Kongresui“, – sakė J. Raskinas.
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