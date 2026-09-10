„Trumpo dividendai“: prezidentas žada duoti amerikiečiams pinigų, jei šie balsuos už respublikonus

„Jei laimės respublikonai, laimėsite ir jūs, be to, gausite 5 tūkst. dolerių. Pavadinkime tai „Trumpo dividendais“, – kalbėdamas Dalase vykusiame respublikonų vidurio kadencijos rinkimų renginyje sakė JAV prezidentas, apklausų rezultatams rodant, kad jo partijai sunkiai sekasi varžytis su demokratais.
Prezidentas nepasakė, iš kur bus gauti šie pinigai, kurių suma teoriškai turėtų viršyti trilijoną JAV dolerių, tik pažymėjo, kad „mūsų šalis uždirba tiek daug pinigų“.
Be to, atrodė, kad D. Trumpas yra visiškai įsitikinęs, jog, nepaisant viešosios nuomonės apklausų rezultatų, gali padėti respublikonams lapkričio 3 d. išlaikyti daugumą abejuose Kongreso rūmuose. „Prašau jūsų įsivaizduoti, kad mano vardas yra rinkimų sąrašuose“, – pareiškė jis.
„Aš esu rinkimų sąraše, esu rinkimų sąraše – dar vieną kartelį“, – susirinkusiems sakė jis.
Nuomonės apklausų rezultatai vienareikšmiškai rodo, kad D. Trumpo reitingai nesiekia 40 proc., nes rinkėjai vis dažniau reiškia pasipiktinimą dėl aukštų kainų ir karo, kurį jis pradėjo prieš Iraną.
„Decision Desk HQ“ prognozuoja, kad lapkričio mėnesį demokratai rinkimus į Atstovų Rūmus laimės rezultatu 230–205, o Senate jų persvara sieks 51–49.
Trumpas gina karą su Iranu
D. Trumpas ryžtingai stojo ginti mažai kam patinkantį karą su Iranu, prognozuodamas pergalę ir tiesiogiai susiedamas ją su mažesnėmis naftos kainomis, o po to užsiminė, kad strategiškai svarbus Hormuzo sąsiauris turėtų būti pervadintas jo garbei.
„Maisto ir beveik visų kitų prekių kainos sparčiai krinta. Beje, naftos kainos taip pat kris, vos tik laimėsime karą su Iranu, o šiuo metu būtent tai ir vyksta“, – kalbėjo D. Trumpas.
D. Trumpas taip pat pritarė kitiems suvažiavime pasisakiusiems respublikonams, užsimindamas apie, jo paties žodžiais tariant, Jungtinėms Valstijoms gresiančią komunizmo bangą.
„Jei jie laimės, tapsime komunistine šalimi“, – teigė jis.
„Jūsų balsas nulems, ar mūsų šalis suklups vos prasidėjus kitam 250 metų laikotarpiui, ar ryžtingai žengs į priekį ir niekada, niekada neatsigręš atgal“, – sakė jis.
Ketvirtadienį D. Trumpas turėtų sugrįžti į konvencijos uždarymą, kuriame pagrindinę kalbą pasakys viceprezidentas J. D. Vance‘as.
Renginyje taip pat dalyvauja vyriausybės nariai, Kongreso lyderiai ir daug dėmesio sulaukiančiuose rinkimuose dalyvaujantys kandidatai į Atstovų Rūmus bei Senatą.
Respublikonai viliasi, kad D. Trumpas, nors pats kandidatuoti neketina, sugebės mobilizuoti jam asmeniškai lojalius rinkėjus, tuo pačiu dar labiau neatstumdamas jam nesimpatizuojančių nepriklausomų rinkėjų.
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