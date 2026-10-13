Trumpo kelionė į Aliaską – ženklas, kokia įtempta gali būti kova dėl vietos Senate

Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį kelionei į Aliaską skirs nemažą dalį iki svarbių kadencijos vidurio rinkimų likusio laiko, kad paremtų būti perrinktu siekiantį respublikonų senatorių. Tai dar vienas ženklas, kad Respublikonų partija nerimauja, kad gali prarasti Kongreso kontrolę po lapkričio 3 d. vyksiančių rinkimų.
D. Trumpas pasakys pagrindinę kalbą senatoriaus Dano Sullivano rinkimų kampanijos mitinge Vasiloje už maždaug 72 km į šiaurę nuo Ankoridžo. Šis miestas yra buvusios respublikonų kandidatės į viceprezidentus Sarah Palin gimtinė, jame įsikūrusi ir per Aliaską vykstančių šunų kinkinių lenktynių „Iditarod“ organizatorių būstinė.
Aliaskoje D. Trumpas lankysis keliaudamas po vakarines JAV valstijas. Trečiadienį jis taip pat dalyvaus rinkimų kampanijos mitinguose Arizonoje ir Montanoje.
„Danas Sullivanas yra puikus senatorius. Pažiūrėkite, ką jis nuveikė. Jis man nuolat skambindavo, nes manau – ne, tikrai žinau, – kad niekas Aliaskai nepadėjo tiek, kiek Donaldas Trumpas“, – praėjusią savaitę sakė D. Trumpas.
Paskutinį kartą demokratas į JAV Senatą Aliaskoje buvo išrinktas 2008 m., o šios partijos gubernatorius – 1998 m. Vienintelis kartas, kai Aliaskos rinkėjai prezidento rinkimuose nepalaikė respublikonų kandidato, buvo 1964 m., kai triuškinamą pergalę siekdamas būti perrinktas iškovojo Lyndonas B. Johnsonas.
Tačiau dėl karo su Iranu išaugusios benzino kainos ir nemąžtanti infliacija pakirto D. Trumpo populiarumą, todėl demokratai viliasi Aliaskoje laimėti netikėtą pergalę.
D. Trumpas ir J. D. Vance'as ne kartą siekė sustiprinti D. Sullivano pozicijas
Trečiosios kadencijos Senate siekiantis D. Sullivanas varžosi su demokrate Mary Peltola, buvusia Atstovų Rūmų nare, kuri savo rinkimų kampanijoje vadovaujasi šūkiu „Pirmiausia Aliaska“ ir daugiausia dėmesio skiria pragyvenimo išlaidoms.
Aliaskos viešosios nuomonės tyrimų specialistas Ivanas Moore'as sakė pastebėjęs, kad parama D. Trumpui valstijoje mažėja, kaip ir jo populiarumas visoje šalyje. Pasak jo, Senato rinkimų rezultatą gali nulemti 2024 m. už D. Trumpą balsavę rinkėjai, kurie dabar abejoja, ar vis dar jį palaiko.
„Šis vizitas tikrai prasmingas. Ar jis bus veiksmingas – jau kitas klausimas“, – sakė I. Moore'as. Jis prisipažino iš pradžių nepatikėjęs, kad D. Trumpas iš tiesų atvyks į Aliaską.
D. Trumpo administracija vienu iš prioritetų laiko naftos ir dujų gavybos plėtrą didesnėje Aliaskos teritorijos dalyje. Viceprezidentas J. D. Vance'as jau dalyvavo Ferbankse vykusiame D. Sullivano rinkimų kampanijos renginyje.
Neseniai D. Sullivanas taip pat dalyvavo susitikime su D. Trumpu Baltųjų rūmų Ovaliajame kabinete, kur prezidentas paskelbė apie 54 mlrd. JAV dolerių Pietų Korėjos vyriausybės investiciją į gamtinių dujų projektą Aliaskoje. Tačiau Pietų Korėja nurodė, kad susitarimas ir galutinė jo vertė dar nėra patvirtinti.
Vis dėlto D. Trumpo kelionė per keturias laiko juostas į vakarus, į D. Sullivano atstovaujamą valstiją, yra ryškiausias jo paramos šiam senatoriui ženklas. Tokia ilga kelionė likus nedaug laiko iki kadencijos vidurio rinkimų yra neįprasta.
Paskutinį kartą D. Trumpas Aliaskoje agitavo prieš kitą respublikonę
Aliaskoje gyvena apie 740 tūkst. žmonių – šiek tiek mažiau nei Denveryje. Pagal gyventojų skaičių ji užima 48-ą vietą tarp 50 JAV valstijų ir lenkia tik Vermontą bei Vajomingą.
Nepaisant to, 2022 m. D. Trumpas dalyvavo mitinge Ankoridže, kuriame agitavo prieš respublikonų senatorę Lisą Murkowski. Ji per antrąjį D. Trumpo apkaltos procesą balsavo už jo pripažinimą kaltu dėl maišto kurstymo po to, kai 2021 m. sausio 6 d. jo šalininkų minia įsiveržė į JAV Kongreso rūmus.
D. Trumpas anąsyk parėmė Kelly Tshibaką, kuri tais metais varžėsi su L. Murkowski, tačiau tai nesutrukdė pareigas ėjusiai senatorei laimėti rinkimų ir užsitikrinti dar vieną kadenciją senatorės poste.
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