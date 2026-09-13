Trumpo pasiuntiniui vėl rengiantis į Minską – Lietuvos politikų reakcija

Seimo URK pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas tiesioginės rizikos Lietuvai dėl JAV kontaktų su Minsko režimu neįžvelgia. Tačiau pripažįsta, kad jie gali sustiprinti A. Lukašenkos pasitikėjimą vykdoma politika.
Seimo URK vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis kritiškai vertina Vašingtono dialogą su Minsku ir perspėja, kad nuolaidos kaimyninės šalies režimui galėtų būti naudingos Rusijai.
Raginimų dėl kontaktų nebegirdi
R. Motuzas J. Coale'o vizitą pirmiausia vertina kaip JAV pastangų išlaisvinti politinius kalinius dalį.
„Pagrindinis tikslas vis dėlto, kaip ir kitais kartais, bus politinių kalinių išlaisvinimas. Aš manau, kad JAV į šį vizitą pirmiausia žiūri kaip į politinių kalinių išlaisvinimą“, – Eltai sakė jis.
Kartu Seimo URK vadovas atkreipė dėmesį, kad politinių kalinių paleidimo procesas turi ir kitą pusę – Minsko režimas toliau įkalina žmones.
„Tiek, kiek išlaisvina per tą laikotarpį nuo vieno išlaisvinimo iki kito, tiek pat vėliau yra ir patalpinami tie kaliniai“, – pažymėjo jis.
R. Motuzas taip pat pripažino, kad Baltarusija politinių kalinių paleidimą išnaudoja derybose su JAV ir mainais siekia nuolaidų.
„Baltarusija, be jokios abejonės, tą procesą – kalinių išlaisvinimą – panaudoja. (...) Mes žinome, paskui viešai vis tiek pasirodo tam tikra informacija, kad už tai Baltarusija kelia tam tikras sąlygas dėl kai kurių sankcijų panaikinimo ar kitų dalykų“, – kalbėjo jis.
Kitaip nei kai kurie kiti politikai, tiesioginės grėsmės Lietuvai dėl JAV dialogo su Minsku R. Motuzas neįžvelgia.
„Aš nemanau, kad kyla rizikų, bet gali kelti tam tikrų papildomų problemų“, – komentavo Seimo URK pirmininkas.
Pasak politiko, anksčiau iš JAV pusės buvo signalų, kad Lietuvai vertėtų svarstyti kontaktų su Baltarusija atnaujinimą, pavyzdžiui, užsienio reikalų viceministrų lygmeniu, tačiau pastaruoju metu tokių raginimų nebegirdima.
„Tiesioginės rizikos nėra, tik, kita vertus, yra netiesioginė tokia rizika – tai kelia didesnį A. Lukašenkos pasitikėjimą savimi ir tuo, ką jis daro“, – aiškino R. Motuzas.
Jo vertinimu, JAV taip pat siekia mažinti Baltarusijos priklausomybę nuo Rusijos, tačiau kol kas šioje srityje esminių pokyčių nematyti.
„Mes matome, kad ir toliau Baltarusija palaiko labai gerus santykius su Rusija, ir neseniai A. Lukašenka lankėsi Maskvoje. JAV vienas iš tikslų (...) yra kiek atitraukti Baltarusiją nuo Rusijos, bet aš manau, kad tai niekaip nepasikeitė“, – komentavo jis.
Kelia rizikas Lietuvai
Ž. Pavilionio nuomone, JAV dialogas su Baltarusija kelia rizikas Lietuvai.
„Jis jau seniai sukelia rizikas ir sukels. Tuo labiau, kad tai nėra tik amerikietiški interesai, yra daugybė Lietuvoje politinių jėgų, norinčių atnaujinti prekybą su A. Lukašenkos režimu“, – kalbėjo Seimo URK vicepirmininkas.
Jo teigimu, Lietuva turėtų ir toliau laikytis griežtos sankcijų politikos Baltarusijos atžvilgiu bei siekti įtikinti JAV administraciją nešvelninti spaudimo Minskui.
Anot Ž. Pavilionio, politinių kalinių išlaisvinimas yra sveikintinas, tačiau Minskas šį procesą naudoja siekdamas nuolaidų iš Vakarų.
„Problema yra viena – tai nėra tiktai susiję su kaliniais. A. Lukašenka už tą, grubiai šnekant, prekybą žmonėmis prašo atlygio. Nes jis viena ranka paleidžia, kita ranka tiek pat žmonių į kalėjimą pasisodina“, – pabrėžė politikas.
Jo teigimu, viena iš galimų Minsko siekiamybių – Vakarų sankcijų švelninimas ir galimybių prekiauti atkūrimas. O tai galėtų suteikti papildomų ekonominių išteklių ne tik Baltarusijos režimui, bet ir Rusijai.
„Mainais už tuos kalinius jis prašys nuimti sankcijas, leisti jam prekiauti. O prekyba trąšomis, pavyzdžiui, reiškia tiesioginį rusų karo mašinos šėrimą“, – akcentavo parlamentaras.
Ž. Pavilionio vertinimu, JAV derybininkai ne visuomet atsižvelgia į platesnį regiono saugumo kontekstą. Jis taip pat kritikavo tai, kad Vašingtonas delsia imtis griežtesnių sankcijų Rusijai.
„O kol kas visos šitos derybos, bijau, kad labiausiai naudingos yra Vladimirui Putinui, kuris per visas šitas derybas tempia gumą. Amerikiečiai, naiviai įvilioti į derybinius spąstus, nepriima sankcijų“, – sakė jis.
Perdavė pageidavimą J. Coale'ui
Ž. Pavilionio įsitikinimu, prieš aukšto lygio kontaktus su Minsku Vašingtonas taip pat turėtų konsultuotis su Lietuva ir kitomis regiono valstybėmis.
Jis teigė jau perdavęs JAV ambasadorei Lietuvoje Karai C. McDonald pageidavimą, kad per kitą J. Coale’o vizitą regione JAV pasiuntinys susitiktų ir su Seimo Draugystės ryšių su Baltarusijos demokratinėmis jėgomis grupės bei parlamento URK nariais.
„Išgirskite ne prorusiškų parlamentarų nuomonę, bet išgirskite žmones, kurie vis dėlto kovoja už tą Lietuvos nacionalinį interesą kartu – ir kairieji, ir dešinieji“, – sakė Seimo URK vicepirmininkas.
„Pasižiūrėsime, ar amerikiečiai išgirsta Lietuvos balsą. Kol kas nemanau, kad jie jį girdi“, – pridūrė jis.
R. Motuzas nesutiko su Ž. Pavilionio pozicija, kad prieš tokius vizitus, kaip J. Coale'o į Minską, Vašingtonas turėtų tiesiogiai konsultuotis su Lietuva.
„Tiesiogiai, aš manau, neturėtų konsultuotis“, – sakė jis.
Vis dėlto, anot Seimo URK vadovo, diplomatiniais kanalais informacija tarp JAV ir Lietuvos institucijų yra keičiamasi. Ypatingai tais atvejais, kai Baltarusijoje išlaisvinti politiniai kaliniai atgabenami į Lietuvą.
R. Motuzas pabrėžė, kad Lietuva savo poziciją Baltarusijos klausimu Vašingtonui gali perduoti per ambasadą ir Seimo atstovą JAV Kongrese. Pasak jo, tai turėtų būti aptarta ir per rugsėjo pabaigoje numatomą užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio vizitą JAV.
„Dėl instrumentalizuotos migracijos niekas nepasikeitė ir lygiai taip pat niekas nepasikeitė kitose srityse“, – pabrėžė R. Motuzas.
Kalbėjo apie baltarusiškų trąšų tranzito atnaujinimą
Skelbiama, kad J. Coale'as rugsėjo 14 d. planuoja atvykti į Baltarusiją. Vienas pagrindinių numatomo vizito tikslų – pasiekti dar vienos politinių kalinių grupės išlaisvinimą.
Pastarąjį kartą Minske D. Trumpo pasiuntinys lankėsi kovą. Po jo vizito į laisvę buvo paleista 250 politinių kalinių. Iš viso JAV padėjo išlaisvinti daugiau kaip 500 Baltarusijoje kalintų žmonių, o pats J. Coale'as teigia, kad, įskaičiavus kitais būdais paleistus asmenis, šis skaičius gali siekti 700–800. JAV pasiuntinys tikisi, kad išlaisvintų žmonių skaičius artimiausiu metu pasieks tūkstantį.
Kovą J. Coale'as Lietuvoje susitiko ir su tuometine premjere Inga Ruginiene. Taip pat – su Seimo nariais Ignu Vėgėle, Rimu Jankūnu ir europarlamentaru Petru Gražuliu.
Tąsyk interviu LRT J. Coale'as teigė besitikintis, kad Lietuva sutiks pradėti dvišalį dialogą su Baltarusija užsienio reikalų viceministrų lygmeniu. JAV pasiuntinys taip pat pasisakė už baltarusiškų kalio trąšų tranzitą per Lietuvą.
I. Ruginienė tuomet teigė, kad Lietuva galėtų svarstyti susitikimą su Baltarusijos atstovais viceministrų lygmeniu, jeigu Minskas įvykdytų Lietuvos keliamas sąlygas dėl kontrabandinių balionų, sulaikytų Lietuvos vilkikų ir neteisėtos migracijos. Ji taip pat pabrėžė, kad per jos susitikimą su J. Coale'u baltarusiškų trąšų tranzitas nebuvo aptartas.
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