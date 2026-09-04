Trumpo pasiuntinys prekybai įspėjo: Londonas renkasi Briuselį, o ne Ameriką

Pasak jo, tai kelia problemą Didžiosios Britanijos tikslui išplėsti praėjusiais metais su prezidento Donaldo Trumpo administracija sudarytą prekybos susitarimą.
J. Greero komentarai pasirodė tuo metu, kai naujasis Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andy Burnhamas nori tęsti pirmtako Keiro Starmerio pastangas užmegzti glaudesnį bendradarbiavimą su Europos Sąjunga po „Brexito“.
Paklaustas, ar Jungtinė Karalystė naudojasi laisve, gauta po išstojimo iš Europos Sąjungos (ES) dešimtmečio pradžioje, J. Greeras atsakė: „Ne, nesinaudoja.“
„Remdamasis savo pokalbiais su JK, kai sakau: ei, esate laisvi nuo ES, kodėl mažumėlę neliberalizuojate taisyklių, nepriimate pagal Amerikos standartus pagamintų prekių, žemės ūkio produktų, jie atsako dar turintys palaukti ir pamatyti, ką apie tai pasakys ES. Žinote, kad tai mums yra problema ir iššūkis“, – kalbėjo J. Greeras.
Per vizitą Londone šią savaitę Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Paryžius ir Londonas lieka atviri aptarti viską, įskaitant spartesnį JK ir ES santykių atnaujinimą.
Iki metų pabaigos turėtų įvykti svarbus ES ir Didžiosios Britanijos susitikimas aukščiausiuoju lygiu.
Trečiadienį ministras pirmininkas Andy Burnhamas žurnalistams sakė, kad po „Brexito“ „žmonės pavargo dėl vizijos stokos ir mato, kad turime glaudžiau bendradarbiauti“.
Šią savaitę A. Burnhamas parlamente sakė, kad „Brexitas“ prisidėjo prie vangaus JK ekonomikos augimo.
D. Trumpas ir K. Starmeris paskelbė apie prekybos susitarimą 2025 m. gegužę, Vašingtonas sumažino muitus britų prabangiems automobiliams, plienui ir aliuminiui.
Didžiosios Britanijos vyriausybė tvirtino, kad susitarimas, leidžiantis įvežti daugiau JAV žemės ūkio produktų, įskaitant etanolį ir JAV jautieną, nesusilpnins Didžiosios Britanijos maisto standartų, ypač nerimaujant dėl chloruotos JAV vištienos ir hormonų jautienoje.
Didžioji Britanija taip pat sudarė susitarimą siekdama išvengti JAV muitų vaistams, sutikusi mokėti daugiau už kai kuriuos medikamentus.
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