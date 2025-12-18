Trumpo soc. tinklų įmonė sudarė sandorį su branduolinės energijos bendrove

Šis sandoris yra naujausias posūkis, susijęs su „Trump Media & Technology Group“ – socialinių tinklų platformos „Truth Social“ patronuojančiąja bendrove, kurios akcijomis viešai prekiaujama biržoje ir kuri per pastaruosius dvejus metus tapo nauju D. Trumpo verslo imperijos ramsčiu. Pats D. Trumpas yra didžiausias šios įmonės akcininkas – jam priklauso daugiau nei 114 milijonų jos akcijų, kurių vertė trečiadienį siekė apie 1,2 milijardo JAV dolerių.
„Trump Media“ ir „TAE Technologies“ ketvirtadienį pranešė, kad jų akcininkai valdys apie 50 procentų susijungusios bendrovės akcijų. Po šios naujienos įmonės „Trump Media“ akcijų vertė pakilo daugiau nei 20 procentų.
Jungdamasi su įmone „TAE Technologies“, „Trump Media“ vėl išplaukia į naujus vandenis. Iki šiol įmonę pagrinde išlaikydavo pajamos iš reklamos platformoje „Truth Social“, kuri yra vertingiausias jos turto objektas. Tačiau „Trump Media“ neseniai išplėtė savo veiklą į kitas sritis, pavyzdžiui, kriptovaliutų rinkas ir srautines transliacijas. Vis dėlto bendrovė kelis ketvirčius iš eilės patyrė grynąjį nuostolį, kuris per tris mėnesius, pasibaigusius rugsėjo 30 d., siekė 54,8 mln. JAV dolerių.
„Trump Media“ ir „TAE Technologies“ išplatino pareiškimą, kuriame teigė, kad joms susijungus bus sukurta „viena iš pirmųjų pasaulyje branduolinės sintezės bendrovių, kurios akcijomis bus prekiaujama biržoje“. Pareiškime nurodoma, kad įmonės planuoja 2026 m. pradėti statyti „pirmąją pasaulyje komercinės paskirties branduolinės sintezės elektrinę“.
„Trump Media & Technology Group“ sukūrė tvirtą infrastruktūrą, kad užtikrintų amerikiečiams laisvę reikšti savo nuomonę internete, o dabar mes žengiame didelį žingsnį link revoliucinės technologijos, kuri reikš, kad Amerika kartų kartas dominuos pasaulio energetikos sektoriuje, – sakė įmonės „Trump Media“ generalinis direktorius Devinas Nunesas. – Sintezės energija bus didžiausias energetikos proveržis nuo komercinės branduolinės energijos atsiradimo 1950-aisiais – tai naujovė, kuri sumažins energijos kainas, padidins tiekimo apimtis, užtikrins Amerikos dirbtinio intelekto dominavimą, atgaivins mūsų gamybos bazę ir sustiprins nacionalinę gynybą.“
D. Nunesas dabar vadovaus naujajai įmonei, kartu su bendrovės TAE vadovu Michlu Binderbaueriu būdamas vienu iš dviejų jos generalinių direktorių, tačiau buvęs respublikonų kongresmenas taip pat toliau „vadovaus visai prekės ženklo „Trump Media“ veiklai“, teigė įmonės. Be to, D. Nunesas ir Donaldas Trumpas jaunesnysis, kuris yra įmonės „Trump Media“ valdybos narys ir prižiūri fondą, kuriame laikomos jo tėvui priklausančios įmonės akcijos, dirbs bendros įmonės valdyboje.
Gavus būtinus akcininkų ir priežiūros institucijų leidimus, bendrovės tikisi, kad sandoris bus užbaigtas 2026 m.
