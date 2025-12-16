Trumpo žentas Kushneris atsisakė planų Belgrade statyti viešbutį

„Dabar mums liks tik sugriuvęs pastatas, ir tik laiko klausimas, kada nuo jo pradės byrėti plytos ir kitos dalys, nes niekas jo daugiau nelies“, – žiniasklaidai Belgrade sakė A. Vučičius.
Pirmadienį Jaredo Kushnerio įmonė „Affinity Partners“ leidiniui „The Wall Street Journal“ pranešė, kad pasitraukia iš projekto.
„Reikšmingi projektai turėtų vienyti, o ne skaldyti, todėl, iš pagarbos Serbijos žmonėms ir Belgrado miestui, mes atsiimame savo paraišką ir šiuo metu pasitraukiame“, – dienraščiui sakė įmonės atstovas.
Šis pranešimas buvo paskelbtas po to, kai Serbijos kultūros ministras Nikola Selakovičius ir trys kiti asmenys buvo apkaltinti piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir oficialaus dokumento, leidžiančio panaikinti šiam objektui suteiktą „kultūrinio paveldo statusą“, klastojimu.
Planai paversti subombarduotą buvusią Jugoslavijos armijos būstinę Belgrade į dangoraižį su viešbučiu pirmą kartą buvo sustabdyti gegužę, kai pasirodė įtarimai, kad sprendimas panaikinti pastatui suteiktą saugomo objekto statusą buvo pagrįstas suklastotu dokumentu.
Po to sostinėje kilo protestai, kurių dalyviai reikalavo išsaugoti šiuos milžiniškus unikalios modernistinės architektūros griuvėsius kaip paminklą, žymintį 1999 m. NATO įvykdytą bombardavimą, kurio metu pastatas ir buvo apgriautas.
A. Vučičius apkaltino projekto kritikus sunaikinus „mažiausiai 750 mln. eurų“ investiciją.
„Mūsų valstybė ir tauta labai daug prarado“, – pareiškė A. Vučičius.
