Trumpui pareiškus, kad NATO gali numušinėti Rusijos lėktuvus, JK yra „pasirengusi veikti“

Jungtinėse Tautose pasakytoje kalboje Y. Cooper kritikavo Maskvą už pastarosiomis savaitėmis įvykdytus „provokuojančius ir neapgalvotus“ NATO oro erdvės pažeidimus.
D. Trumpas, pirmiau raginęs Kyjivą padaryti nuolaidų Maskvai, dabar pareiškė, kad Ukraina gali susigrąžinti visas teritorijas, kurias Rusija yra užėmusi.
Y. Cooper antradienį vykusiame Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje pasakė: „Ukrainos saugumas yra ir mūsų saugumas, ir visi mes tikimės, kad bus laikomasi JT Chartijos.
Savo veiksmais Rusija siekia pakenkti demokratijai, užtęsti konfliktą ir skleisti nestabilumą toli už Europos sienų.
Pastarosiomis savaitėmis Estijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje stebėjome provokuojančius ir beatodairiškus NATO oro erdvės pažeidimus, prieš kuriuos NATO yra tvirtai nusistačiusi, ir mes būsime pasirengę veikti.“
NATO pareiškė, kad į Rusijos oro antskrydžius atsakys „karinėmis ir nekarinėmis priemonėmis“.
Savo pranešime aljansas pasmerkė penktadienį įvykusį incidentą, kai trys naikintuvai „MiG-31“ įsibrovė į jo oro erdvę, pavadindamas jį „platesnio masto vis neatsakingesnio Rusijos elgesio dalimi“.
NATO perspėjo: „Rusija gali būti tikra – NATO ir sąjungininkai, vadovaudamiesi tarptautine teise, panaudos visas būtinas karines ir nekarines priemones, kad apsigintų ir atgrasytų nuo visų grėsmių iš visų pusių“.
Yvette Cooper pareiškė, kad Rusija kare prieš Ukrainą patiria katastrofiškų nuostolių, kurie jau 20 kartų viršija Sovietų Sąjungos nuostolius Afganistane.
Ji tai pasakė antradienį kalbėdama aukšto lygio JT Saugumo Tarybos posėdyje.
„Šiame jų pradėtame kare jų [rusų] nuostoliai dabar yra 20 kartų didesni nei sovietų nuostoliai Afganistane. Šiame kare, kurį jie toliau tęsia, jiems sunkiai sekasi verbuoti karius, o kai kuriose vietovėse jų atsargos yra tokios mažos, kad jie griebėsi naudoti praėjusio šimtmečio šeštojo dešimtmečio karinę įrangą“, – kalbėjo Y. Cooper.
Ji perspėjo, kad Vakarai toliau naudos visas įmanomas priemones, nukreiptas prieš Rusijos ekonomiką.
„Todėl Rusijos Federacijos atstovui sakau, kad taikysimės į jūsų silpstančią ekonomiką, į jūsų pajamas iš naftos ir dujų, kuriomis finansuojamas šis karas", – kreipdamasi į Rusijos delegaciją sakė ji.
Y. Cooper pažymėjo, kad Rusijai „karo kaina didėja, o sankcijos darosi vis griežtesnės“.
„Mažėjant pajamoms iš energetikos sektoriaus, mažėja ir valstybės biudžetas, o pajamos iš naftos šiuo metu yra mažiausios per penkerius metus, tačiau mes tuo neapsiribosime. Galite tuo neabejoti“, –pridūrė ji.
Kartu ji pabrėžė, kad Jungtinė Karalystė tvirtai remia Ukrainą ir rems ją dar ne vieną dešimtmetį.
