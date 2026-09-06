Tualetinio popieriaus drama

JAV pirkėjai jau ruošiasi tualetinio popieriaus kainų šuoliui. Kaip praneša „Daily Mail“, skaičiuojama, kad dėl naujųjų muitų Kanados prekėms žaliavų kaina šiam produktui pagaminti kils 11 proc., o popieriniams rankšluosčiams – net 31 proc.
Tad prognozuojama, kad pirkėjai už įprastą pakuotę netrukus mokės bent pusantro dolerio brangiau.
Nors didžioji dalis produkcijos pagaminama pačiose Valstijose, gamintojai yra smarkiai priklausomi nuo Kanados celiuliozės.
2024 m. JAV iš kaimynės importavo tualetinio popieriaus už 328 mln. dolerių, tad net ir „pagaminta Amerikoje“ etiketė neapsaugos nuo tarifų įtakos.
Situaciją kaitina ir neįtikėtina statistika: JAV sunaudoja daugiau nei penktadalį pasaulyje pagaminamo minkštojo popieriaus, nors šalyje gyvena tik 4 proc. planetos populiacijos.
Kitaip tariant, vidutinis amerikietis per metus sunaudoja 141 ritinėlį – tai yra po vieną maždaug kas pustrečios dienos.
Interneto platformoje „Reddit“ šie skaičiai sukėlė tikrą audrą: kol vieni juokauja, kad tautiečiai yra tiesiog „per daug prisivalgę“, kiti jau giriasi rūsiuose sukauptomis ritinėlių atsargomis.
„Atėjo mano laikas sužibėti“, – rašė vienas pirkėjas, šluodamas prekybos centro lentynas.
Tuo metu populiariausias patarimas socialiniuose tinkluose – pagaliau įsirengti bidė, kuri esą atsiperka per kelis mėnesius.
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