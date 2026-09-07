Tūkstančiai žmonių Belgrade dalyvavo Bosnijos serbų karo nusikaltėlio laidotuvėse

R. Mladičius mirė rugpjūčio pabaigoje, būdamas 84 metų, atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, įvykdytus karo metu – dėl šios reputacijos tarptautinė spauda jį praminė Bosnijos skerdiku.
Serbijos teisingumo ministras Nenadas Vujičius iš pradžių paskelbė apie „karinę ir valstybinę pagarbą“ R. Mladičiui, taip sukeldamas tarptautinį pasipiktinimą. Vėliau prezidentas Aleksandaras Vučičius sušvelnino šį sprendimą.
A. Vučičius atmetė kaltinimus dėl buvusio generolo garbinimo ir sakė, kad laidotuvės atitiks šeimos norus.
R. Mladičiaus sūnus Darko (Darkas), oficialiai organizavęs laidotuves, anksti pirmadienį stovėjo prie karsto, gedintiesiems plūstant į bažnyčią. Daug kas atėjusiųjų bučiavo karstą.
Pamaldos vyko nedidelėje Šv. Luko cerkvėje, o ne didžiojoje Šv. Savos šventovėje, kur paprastai rengiamos valstybinės laidotuvės, tačiau jose dalyvavo keli Serbijos ministrai, taip pat Rusijos ambasadorius šalyje ir buvęs Bosnijos Serbų Respublikos prezidentas Miloradas Dodikas.
A. Vučičius anksčiau sakė, jog valstybė užtikrins, kad laidotuvės praeitų saugiai, tačiau pridūrė, kad jis pats asmeniškai nedalyvaus dėl anksčiau prisiimtų įsipareigojimų.
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