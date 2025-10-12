 Turisto mokestis įvestas ir šunims

Dažnas poilsiautojas savo atostogų neįsivaizduoja, jei kartu su juo nevyksta ir jo šuo. Tačiau kai kurie Europos miestai, dūsdami nuo didžiulio turistų srauto, ėmėsi neeilinių priemonių.

Rinkliava: Italijos miestas Bolcanas įvedė mokestį turistų šunims. Teks ir nuolatiniams gyventojams susimokėti metinį mokestį už mieste palaikomą švarą.
Siekia valyti miestą

Štai pavyzdžiui Italijos miestas Alpėse Bolcanas įves naują mokestį šunų savininkams.

Nuo 2026 m. šunų savininkai, atvykstantys į Bolcaną, turės mokėti 1,50 euro per dieną mokestį. Šia iniciatyva siekiama padengti gatvių valymo išlaidas ir finansuoti naujų parkų, skirtų tik šunims ir jų šeimininkams, įrengimą.

Įdomu, kad mokestis bus taikomas ne tik turistams – net ir gyventojai, turintys šunis, pagal naują tvarką turėtų mokėti metinį 100 eurų mokestį į miesto biudžetą.

Reikalauja atlikti tyrimą

Šis mokestis įvestas po dar vienos prieštaringos priemonės – reikalavimo, kad šunų savininkai apmokėtų savo šuns DNR registraciją. Tai leistų nustatyti, kurio konkrečiai šuns šeimininkas paliko nesurinktas išmatas. Nustačius šunį, jo šeimininkui atkeliautų bauda, siekianti iki 600 eurų.

Šios idėjos iniciatorius vietos politikas Luisas Walcheris sakė, kad tie, kurie jau užregistravo savo šuns DNR, bus atleisti nuo naujojo mokesčio dvejiems metams. Jo manymu, tai teisinga priemonė, nes  šunų savininkai turi jausti atsakomybę už tai, kokią aplinką palieka po pasivaikščiojimo su šunimi.

„Priešingu atveju už šaligatvių valymą turėtų mokėti visa bendruomenė, nors aišku, kad vienintelė nešvara mūsų miesto gatvėse – tai šunų ekskrementai“, – teigė L. Walcheris.

Toli gražu ne visi apsidžiaugė šia iniciatyva. Nacionalinės gyvūnų apsaugos organizacijos atstovai kritiškai atsiliepė apie šį sumynamą argumentuodami, kad visa tai kenkia regionui.

