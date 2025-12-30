Turkija Izraelio sprendimą pripažinti Somalilandą pavadino „neteisėtu ir nepriimtinu“

„Mūsų nuomone, ypač svarbu išsaugoti Somalio vienybę ir vientisumą bet kokiomis aplinkybėmis. Izraelio sprendimas pripažinti Somalilandą yra neteisėtas ir nepriimtinas“, – spaudos konferencijoje kartu su Somalio prezidentu Hassanu Sheikhu Mohamudu (Hasanu Šeichu Mohamudu) sakė Turkijos vadovas R. T. Erdoganas.
Izraelis praėjusį penktadienį sulaukė kritikos, kai pareiškė oficialiai pripažįstantis Somalilandą – autonominį regioną Somalio šiaurinėje dalyje.
Tai pirma valstybė, kuri oficialiai pripažino 1991 metais nepriklausomybę nuo Somalio paskelbusį Somalilandą.
Izraelio žingsnis sulaukė plačios Afrikos Sąjungos (AS), Egipto ir Europos Sąjungos (ES), reikalaujančių karo nuniokoto Somalio suvereniteto, kritikos.
Turkija, artima Somalio sąjungininkė, dažnai konfliktuoja su Izraeliu dėl įvairių klausimų, ypač dėl karo Gazos Ruože ir Izraelio trukdymo teikti pagalbą palestiniečių teritorijai.
H. Sh. Momamudas sakė, kad Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) „agresyvi pozicija, apimanti ir Somalį, yra nepriimtina“.
Jis pavadino B. Netanyahu sprendimą pripažinti Somalilandą „tarptautinės teisės pažeidimu“ ir „nesaugumo bei nestabilumo pradžia, ypač Somalyje ir Afrikos regione“.
