 Turkija pasiuntė penkis naikintuvus NATO misijai Estijoje

Turkija pasiuntė penkis naikintuvus NATO misijai Estijoje

2026-07-30 13:24
BNS inf.

Turkija dislokavo penkis naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė Gynybos ministerija.

<span>Turkija pasiuntė penkis naikintuvus NATO misijai Estijoje</span>
Turkija pasiuntė penkis naikintuvus NATO misijai Estijoje / Scanpix nuotr.

Ministerija nurodė, kad penki naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino „kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos“.

„Šios misijos metu mūsų daliniai prisidės prie Baltijos šalių oro erdvės saugumo, vykdydami bendrą NATO oro gynybos veiklą“, – teigė ministerija.

Baltijos šalys, turinčios ilgą sieną su Rusija, nesyk pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą.

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nato misija baltijos šalyse
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