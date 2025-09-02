Turkijos prezidentas ragina JAV netrukdyti palestiniečių lyderiams atvykti į JT susitikimą

Vienas JAV pareigūnas šeštadienį sakė, kad PA prezidentas Mahmudas Abbasas (Mahmudas Abasas) yra tarp 80 PA pareigūnų, kuriems nebūtų išduotos vizos atvykti į JT Generalinę Asamblėją, kur nemažai šalių su Prancūzija priešakyje ketina pripažinti palestiniečių valstybingumą.
Šiuo neįprastu žingsniu prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija palaiko Izraelio vyriausybę, kariaujančią su palestiniečių islamistų grupuote „Hamas“ Gazos Ruože.
Izraelis kategoriškai atmeta raginimus sukurti palestiniečių valstybę ir siekia į viena suplakti Vakarų Krante įsikūrusią PA bei jos konkurentę, Gazos Ruožą valdančią „Hamas“.
Grįždamas iš Kinijos, kur dalyvavo Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikime, ir lėktuve bendraudamas su turkų žurnalistais, R. T. Erdoganas sakė, kad JAV sprendimas neatitinka JT prasmės.
„Manome, kad šis sprendimas turėtų būti kuo greičiau peržiūrėtas“, – pridūrė jis.
R. T. Erdoganas reiškia paramą palestiniečiams ir dažnai kritikuoja Izraelį dėl jo karo Gazos Ruože, kaltindamas ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) vyriausybę „genocidu“ šiame palestiniečių anklave.
