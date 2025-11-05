 Turkijos užsienio reikalų ministras kalba apie norą prisijungti prie ES gynybos schemos

2025-11-05 17:55
BNS inf.

Turkų užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas (Chakanas Fidanas) trečiadienį pabrėžė Turkijos siekį tapti Europos Sąjungos (ES) gynybos schemos dalimi, paminėdamas savo šalies kaip svarbios bloko saugumo užtikrintojos vaidmenį. 

Hakanas Fidanas
Hakanas Fidanas / AFP nuotr.

Turkija nori būti bloko 150 mlrd. eurų vertės Europos saugumo veiksmų programos (SAFE) – mechanizmo, skirto stiprinti ES gynybos pajėgumus, – dalimi.

Helsinkyje susitikęs su Suomijos kolege H. Fidanas pakartojo savo šalies poziciją.

„Turkija yra NATO sąjungininkė, kuri labai prisideda prie Europos saugumo ir šiame kontekste“, – žurnalistams sakė jis.

„Labai svarbu, kad Turkija būtų įtraukta į ES gynybos ir saugumo iniciatyvas, įskaitant SAFE mechanizmą“, – pridūrė jis.

Nors techniškai Turkija atitinka reikalavimus, jai reikalingas visų 27 ES narių pritarimas, bet Graikija grasina blokuoti šį žingsnį.

Suomių užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen išreiškė paramą Turkijos dalyvavimui gynybos schemoje „lygiomis sąlygomis bendradarbiaujant gynybos pramonėje, kurios mums šiuo metu labai reikia“.

Pasak Turkijos gynybos ministerijos šaltinio, Ankara tikisi, kad Berlynas padės jai gauti prieigą prie ES gynybos schemos, nepaisant Graikijos prieštaravimo.

Šiame straipsnyje:
Turkija
Hakanas Fidanas
ES
gynyba

Raketa
Būtinai įtraukti Turkiją. Jie "šūdo nemala".
1
0
