Tuskas paskelbė apie elektromobilių gamyklos statybas

Bendradarbiaujant su Taivano technologijų koncernu „Foxconn“, nuo 2029 m. čia pradžioje bus gaminami trys SUV modeliai, antradienį pareiškė D. Tuskas. Tikslas yra 400 tūkst. automobilių per metus.
Lenkijos pusėje už projektą bus atsakinga valstybės kontroliuojama įmonė „ElectroMobility Poland“. Valstybė jam skirs 4,5 mlrd. zlotų (1,06 mlrd. eurų). Lenkija turės „išskirtines teises“ pardavinėti šiuos automobilius Europoje.
Gamykla bus statoma Javožne šalies pietuose.
„Rudenį baigsime derybas su „Foxconn“, – sakė D. Tuskas. Taivano koncernas yra didžiausias elektronikos gaminių tiekėjas pasaulyje. Jis, pavyzdžiui, gamina įrenginius bendrovei „Apple“. „Foxconn“ jau kurį laiką siekia diversifikuoti savo veiklą ir jau susitarė dėl bendradarbiavimo su Japonijos automobilių gamintoju „Mitsubishi“. D. Tuskas taip pat užsiminė, kad „Foxconn“ investuos ir į puslaidininkių gamyklą netoli Vroclavo.
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