Tvyrant sąmyšiui dėl JAV muitų, prognozuojamas silpnas naftos paklausos pasaulyje augimas

Metinis naftos paklausos augimo tempas sulėtėjo nuo 1,1 mln. barelių per dieną šių metų pirmąjį ketvirtį iki vos 0,5 mln. barelių per dieną antrąjį ketvirtį, rašoma naujausioje agentūros mėnesinėje naftos rinkos apžvalgoje.

Vartojimas besiformuojančios rinkos šalyse buvo „ypač vangus“, pridūrė agentūra.

TEA sumažino naftos paklausos augimo 2025 metais prognozę iki 0,7 mln. barelių per dieną. Šis lygis, pasak agentūros, yra „žemiausias nuo 2009 metų“, neįskaitant 2020 metų, kai dėl COVID pandemijos didelė dalis pasaulio ekonomikos buvo sustojusi.

„Nors galbūt dar per anksti sieti šį lėtesnį augimą su neigiamo muitų poveikio apraiškomis realiojoje ekonomikoje, didžiausias ketvirčio nuosmukis buvo užfiksuotas šalyse, kurios atsidūrė sąmyšio dėl muitų kryžminės ugnies linijoje“, – pažymėjo IEA.

Ypač didelis nuosmukis buvo užfiksuotas Kinijoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje ir Meksikoje, kurios visos tapo D. Trumpo muitų taikiniu.

Naftos paklausa Europoje ir kitose Azijos besivystančiose ekonomikose, į kurias D. Trumpas taip pat yra nusitaikęs, pasirodė esanti atsparesnė.

TEA prognozuoja, kad 2025 metais naftos gavyba viršys paklausą: gavyba padidės 2,1 mln. barelių per dieną iki vidutiniškai 105,1 mln. barelių per dieną, o paklausa sieks vidutiniškai 103,7 mln. barelių per dieną.

2026 metais paklausa turėtų augti tik 0,72 mln. barelių per dieną iki 104,4 mln. barelių per dieną. Tuo tarpu pasiūla turėtų padidėti 1,3 mln. barelių per dieną iki 106,4 mln. barelių per dieną.