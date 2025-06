Tyrimas: kiek kainuotų skaitmeninio euro įvedimas?

Europos kredito sektoriaus asociacijų (EKSA) užsakymų atlikto tyrimo metu nuodugniai išanalizuota 19 bankų ir apskaičiuota, kad jiems visiems adaptuotis prie naujosios sistemos kainuotų daugiau nei 2 mlrd. eurų. Po to duomenys buvo perskaičiuoti, siekiant nustatyti, kiek tai kainuotų visai euro zonai.

Skaitmeninis euras turėtų tapti europine alternatyva JAV veikiantiems ir dominuojančią poziciją užimantiems skaitmeninių mokėjimo paslaugų teikėjams, tokiems, kaip „PayPal“, „Mastercard“ ir „Visa“.

Didžioji dalis Vokietijos bankų idėją įvesti skaitmeninį eurą vis dar vertina skeptiškai, abejodami, ar jis duotų daugiau naudos nei šiuo metu veikiančios greito ir saugos atsiskaitymo sistemos, suteikiančios galimybę mokėjimus vykdyti realiuoju laiku.

„PwC“ atkreipia dėmesį, kad bankai patirs nemenkų išlaidų, atnaujindami mobiliosios bankininkystės programėles, internetines platformas, fizines mokėjimo korteles ir mokėjimų terminalus. Vien bankomatų infrastruktūrą pritaikyti kiekvienam bankui gali atsieiti vidutiniškai po maždaug 9 mln. eurų.

Be to, tyrimo autoriai perspėja, kad skaitmeninio euro įgyvendinimas kelerius metus pareikalaus nemažos dalies kvalifikuotų bankų darbuotojų pastangų ir dėl to gali sulėtėti naujovių diegimo mokėjimų sektoriuje procesas.